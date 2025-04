Kanizsa Sörgyár SE: közel volt a bravúr

Az ősszel a kisalföldiek hazai pályán 5:2-re nyertek ebben a párosításban, a Kanizsa Sörgyár SE célja pedig ennél is szorosabb végeredmény volt.

Végh Zsuzsanna a győztes páros tagjaként gyarapította a Kanizsa Sörgyár SE pontjait

Fotó: Szakony Attila

Kanizsa Sörgyár SE - GyAC Aréna Győr 2:5

A zalai győztesek: Jokic és a Jokic-Végh páros.

A hazaiak úgy számoltak, hogy ha a csapatukból Jokic, Végh és Tominjak is a legjobbját hozza, és közben a vendégek közül valaki "halványabban" játszik, akkor akár bravúr is születhet a találkozón. A mérkőzés remekül, a Végh-Jokic páros sima győzelmével indult, majd Tijana Jokic a következő két egyes közül is behúzta az egyiket. A következő két egyes döntőnek bizonyult: Jokic és Tominjak mérkőzése is döntő szettig ment, a győzelmet azonban hatalmas csatában, néhány pontos különbséggel a vendégek szerezték meg. Ettől kezdve pedig a győri siker már nem volt veszélyben a bennmaradásért küzdő hazaiak ellen.

Kanizsa Sörgyár SE: tudják, mi kell a sikerhez

Jakabfi Imre csapatvezető: "Közel álltunk a nagy bravúrhoz, de az végül sajnos elmaradt. A Győr megérdemelten nyert, de a csapatunk minden dicséretet megérdemel, nagyon közel voltunk a győzelemhez. Még egy kis rutint kell szerezni és akkor az ilyen mérkőzéseket meg tudjuk nyerni."