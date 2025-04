Az FC Nagykanizsának így kerek minden: húsz meccs óta veretlen!

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoport 24. fordulóját rendezték meg ezen a hétvégén. Az éllovas FC Nagykanizsa együttese a 10. helyezett Bonyhád vendége volt. A kanizsaiak 19 veretlenül megvívott mérkőzéssel a hátuk mögött érkeztek Bonyhádra, az idén pedig mind a hat bajnoki találkozójukat megnyerték, így négy pontos előny birtokában következett az újabb találkozó.

Az FC Nagykanizsa védője, Eckl Patrik (25) fontos gólt szerzett, a második félidőben.

Fotó: Szakony Attila

Bonyhád-FC Nagykanizsa 2-4 (2-2) Bonyhád, néző. Jv.: Dobai. FC Nagykanizsa: Verpecz - Szökrönyös (Kovalovszki, 46.), Eckl, Vékony (Szanyi, 84.), Lakatos - Medgyesi (Godzsajev, 86.), Terbe, Szabó B. (János N., 59.), László D. - Nagy K., Kovács T. Vezetőedző: Gabala Krisztián. Gólszerzők: Hock (18.), Sajnovics (20.), illetve Nagy K.. (16.), Lakatos (25.), Eckl 74.), János N. (80.).

Gyors gólváltások

Kikerült a kezdőből Kovalovszki Máté és újra a kispadon foglalt helyet János Norbert. Az FC Nagykanizsa két meghatározó játékosa tehát nem volt a pályán, de így is esélyesebb volt az FC Nagykanizsa. Így is kezdődött minden, hiszen a zalaiak szépen szövögették akciójukat, aztán következett az a három és fél perc, amikor háromszor változott az eredmény. A 16. percben Szökrönyös szögletét helyezte közelről a kapuba Nagy Krisztián, de nem telt el két perc és egyenlített a Bonyhád, amikor Hock csukafejessel vette be a kanizsai kaput. Aztán fordított a Bonyhád, amikor egy bejátszásból Sajnovics 11-ről gurított a kapuba. Ezzel 2-1-re vezettek a hazaiak, de nem sokáig. A 25. percben újabb szögletből szerzett gólt a Nagykanizsa, amikor Lakatos csúsztatása talált utat a hálóba. Mozgalmas volt ez a félidő és a szünetig a zalaiak további helyzeteket dolgoztak ki, illetve a hazai kapus védett.

Az FC Nagykanizsa fölénye gólokká érett

A második 45 percben is az FCN fölénye volt a jellemző, de nem sikerült bevenni a bonyhádi kaput. Volt egy alkalommal, amikor Paceka kapus a kapu torkából halászott ki egy labdát, illetve tűzijáték is kialakult a kapu előtt. Az FC Nagykanizsa teljesen beszorította ellenfelét, de talán éppen ez volt a baj is. Olyan "népsűrűség" alakult ki a bonyhádi kapu előtt, hogy egy labda sem ment át a falon. A 74. percben aztán egy jobb oldali bedobás után Eckl az ötösnél fordult le és ballal megszerezte a vezetést (2-3). A 80. percben pedig eldőlt minden, hiszen János Norbert egy higgadt csel után a 16-os vonalától tekert a kapuba.