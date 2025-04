Az FC Nagykanizsa nem kegyelmezett: Kovalovszki hármat lőtt, csapata hetet

Az ünnepi hétvégén a labdarúgó NB III. Délnyugati csoport 25. fordulóját rendezték, amelyben a listavezető FC Nagykanizsa a sereghajtó Dunaföldvár csapatát fogadta. A papírforma egyértelmű hazai sikert ígért.

Az FC Nagykanizsa csapatkapitánya, Kovalovszki Máté három gólt lőtt, ami mindent elmond vasárnapi teljesítményéről.

Fotó: Szakony Attila

FC Nagykanizsa - Dunaföldvár 7-0 (3-0) Nagykanizsa, 250 néző. Jv.: Erdélyi. FC Nagykanizsa: Mészáros - Eckl, Szanyi, Lakatos (Terbe, 62.) - Ekker, Godzsajev (Kondor, 77.), László D. (Kovács T., 62.), Deme (Szökrönyös, 62.) - János N., Kovalovszky (Szabó B., 62.), Nagy K. Vezetőedző: Gabala Krisztián. Gólszerzők: Kovalovszki (23., 42., 59.), Nagy K. (37., 67.), László D. (55.), János N. (92.).

Köszöntés a találkozó előtt

Több poszton is változtatott a legutóbbi kezdőcsapatához képest Gabala Krisztián, az FC Nagykanizsa vezetőedzője, azonban gyakorlatilag ugyanolyan erősségű csapatot állíthatott ki, mint korábban. Ekker Milán, Szanyi Krisztián, vagy Godzsajev-Telmán Rabil Ogli csak az utóbbi időszakban szorultak a kispadra, előtte stabil tagjai voltak a kezdőnek és a csapat akkor is a tabella élén állt. Mielőtt viszont elkezdődött volna a mérkőzés ekkor köszöntötték Vlaszák Gézát, aki a héten töltötte be 80. életévét. A kanizsai futball meghatározó tagját, az Olajbányász korábbi kapusát, később edzőjét a klub vezetői köszöntötték.

Három gól az első félidőben

A találkozó elejétől irányított a dél-zalai együttes, de az első gólig a 23. percig kellett várni, amikor János N. és Kovalovszki játszott össze utóbbi kilépett és 7 méterről pörgetett a kapuba, 1-0. Gyakorlatilag csak az volt a kérdés, hogy mikor jön az újabb gól, amire a 37. percig kellett várni. Nagy Krisztián a bal oldalon futott el, egy csel után felnézett és 12 méterről szépen nyesett a bal felső sarokba, 2-0-. A harmadik gólra nem sokat kellett várni. A 42. percben Ekker futott el a jobb oldalon, laposan a kapu elé játszott, ahol érkezett Kovalovszki, aki az ötösről helyezett a hálóba, 3-0.

Szünet után indult be igazán az FC Nagykanizsa

A meccs ekkor már eldőlt, a kérdés már csak a különbség volt. Az újabb gól az 55. percben jött, amikor nagy K. élesen belőtt labdájába László Dávid szúrt bele a kapu előterében és ott volt a negyedik kanizsai találat is, 4-0. De nem sokáig volt ennyi az eredmény, ugyanis az 59. percben a vendégek kapusa kifutott egy labdára, de szerencsétlenül elcsúszott, így a szabad labdára Kovalovszki csapott le, aki az üres kapuba passzolt, megszerezve ezzel harmadik találatát is, 5-0. Gabala Krisztián négyes cserét hajtott végre, tehette, hiszen a három pont már a zsebben volt, a 67. percben pedig Nagy Krisztián fejjel is betalált, 6-0. Ez így már kiütés és magabiztos hazai siker, de nem ez lett a vége. A 91. percben János N. maradt tisztán a kapu előtt és nem hibázott, 7-0.