A "Kanizsa-expressz" vasárnap itthon roboghat tovább

Általában az szokott lenni, legfeljebb az érintettek hozzáteszik: hiba lenne lebecsülni az ellenfelet, mert utolsó. Összességében viszont, ha az FC Nagykanizsa nem gyűjti be a három pontot vasárnap, az bizony kudarcnak számítana.

Az FC Nagykanizsa támadója, Nagy Krisztián a tavaszi rajt előtt érkezett, de hét meccsen már öt gólt lőtt. A legutóbbi három találkozó mindegyikén betalált.

Fotó: Szakony Attila

Az FC Nagykanizsa rákészülhet a rangadóra

Illetve, ne is nevezzük kudarcnak, inkább fájó pontvesztésnek, ugyanis a papírforma alapján ezt a meccset hoznia kell Gabala Krisztián együttesének, hiszen minden egyes fordulóval közelebb kerülhet céljához, a bajnoki címhez. Ha pedig az előnyét tartani tudja, az a legjobb. Jelenleg a kanizsaiak a labdarúgó NB III. Délnyugati csoport élén öt ponttal előzik meg a második Iváncsát, héttel az FTC II.-t és nyolc ponttal a Kaposvár-PMFC kettőst, amely a mostani, 25. fordulóban éppen egymás ellen mérkőzik meg. A Dunaföldvár ellen pedig azért is kellene megszerezni a pontokat, hiszen az FC Nagykanizsa jövő vasárnap a PMFC vendége lesz, ami rangadónak számít és a végkimenetele már a bajnoki helyezéseket gyakorlatilag már közvetlenül is befolyásolhatja.

Bő a keret, mindegy ki játszik

Vasárnap viszont előbb a Dunaföldvár érkezik. A dél-zalaiaknál jelenleg bő a keret és kiegyensúlyozott, így bárkit is küld harcba a szakvezetés majdnem mindig ugyanolyan erősségű csapat fut ki a pályára. Legutóbb például Bonyhádom, ahol 4-2-re nyert az FC Nagykanizsa a csapatkapitány Kovalovszki Máté, aki addig kihagyhatatlan volt a csapatból csak a második félidőre szállt be. Ahogy az ebben a szezonban "örök csere" János Norbert is, aki jó szokása szerint így is gólt ért el és 12 találattal vezeti a házi góllövőlistát.

Vasárnap tehát a kezdés 17 óra, a helyszín pedig az Olajbányász-stadion.