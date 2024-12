Beszámolóinkból már értesülhettek az események alakulásáról. A Zalakerámia ZTE KK 99-75-re legyőzte hazai pályán az NKA Universitas Pécs együttesét, hogy aztán a lefújás után bejelentse Tevin Brown távozását, másnap (vasárnap) pedig azt is, hogy az amerikai helyére egy másik amerikai kosaras, Trey McGowens érkezik.

A ZTE KK csapatától búcsúzó Tevin Brown nem vette félvállról az utolsó meccsét.

Fotó: Pezzetta Umberto

Nem egyedi eset...

Ezek most már a tények. Az, hogy a váltást mi indokolta, a ZTE KK közleményében ha szűken is, de benne van: Tevin Brown kérte a szerződése felbontását, amibe a klub is belement. Ha nem is írták le, de a háttérben az is benne van: amikor egy játékos ilyet kér, akkor már nem érdemes marasztalni, mert abból semmi jó nem sül ki. Ha nem érzi (valamiért) jól magát, akkor inkább menjen. Megtörtént ez már mással is, nem a kosárlabda sajátossága, volt ilyen már más sportágban is. Mindenesetre Tevin Brown játékán – és ez volt a jobbik eset – az NKA Universitas elleni találkozón egyáltalán nem érződött, hogy ez a búcsúmeccse, ezt csak a bennfentesek és persze a csapattagok tudták. Na meg még páran, mert ne legyünk naivak azt hinni, hogy ez a dolog nem szivárgott ki. Nem egyik napról a másikra történt meg a játékos és a klub szakítása, ezt jelzi, hogy már vasárnap bejelenthették az utódot. Nem sokkal előtte az amerikai Trey McGowens lengyel klubja, a Trefl Sopot is kitette saját honlapjára a a szerződésbontást, vagyis ez a szerződtetés is már napokkal korábban el volt rendezve.

Megjött McGowens

Az új fiú hétfőn érkezett meg Magyarországra, a Zalakerámia ZTE KK pedig annak örülhet most leginkább, hogy sikerült egy nagyon fontos győzelmet szereznie. A szombati játék, mondjuk így, hogy meggyőző volt, Aaron Jones az amerikai center, aki először játszott hazai pályán bajnoki találkozón, meg is köszönte a szakmai stábnak a meccsre történt remek felkészítést. Jones ugyebár még a bajnoki rajt előtt szenvedett kézsérülést, majd a legutóbbi idegenbeli találkozón lépett először pályára a ZTE KK színeiben. A DEAC ellen ő sem mutatott még sokat, ezúttal viszont igazolta, hogy miért szerződtették. Remekül egészítették ki egymást Tóth Ádámmal a palánk alatt, a ZTE KK csapatkapitánya érezhetően nagy kedvvel játszott, minden mezőnykísérlete célba talált és öt lepattanót is szerzett. Ezúttal a ZTE KK együttesében nem is nagyon akadt gyenge pont és nagy szükség lesz erre a folytatásban is.