Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője szerint most szerencséje sem volt csapatának.

Fotó: Pezzetta Umberto

- Az első félidőnk gyengébb volt, de nem éreztem azt, hogy az ellenfél fölénk nőtt volna. Akadtak helyzetecskék, itt is ott is, de a második félidőben már domináltunk. Helyzeteink voltak, de nem volt egyiknél sem szerencsénk. Nem játszottunk túl jól, talán győzelmet nem érdemeltünk volna, de egy döntetlent igen. A Fehérvár csapata mélyen védekezett, de a második játékrészben gyorsabban futballoztunk, aztán a végén még a gólba tartó labdánk is egy saját játékosról pattant ki...

Pető Tamás szerint kapusa tett pontot a vitás kérdésre.

Nagyon megérdemeltük ezt a győzelmet az elmúlt hetek játéka miatt is - kezdte értékelését Pető Tamás. - Az első félidőben lezárhattuk volna a találkozót, hiszen megvoltak a helyzeteink, a másodikban mélyebbre vontuk a védekezésünket, hogy pont a ZTE legveszélyesebb fegyverével, a kontrákkal próbálkozzunk. Nagyon örülök kapusunknak, mert szerintem egy véleményes büntetőt ítéltek ellenünk, mi úgy láttuk, hogy lyukat rúgott az egerszegi játékos. De mindegy is, hiszen Nagy Gergely védett és így nincs ennek jelentősége... A ZTE FC csapata egy nagyon kombinatívan játszó együttes, egyszer-egyszer el tudott menni, azonban nem hagytunk neki sok területet. kellemetlen ellenfél az egerszegi, ha kellett presszingeltünk, a védőink pedig ma a maximumot hozták.