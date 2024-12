Persze, ha Yohan Croizet belövi azt a büntetőt a Fehérvár FC ellen és egyenlít, lett még volna jó húsz perc arra, hogy akár a győztes gólt is megszerezze, de nem ment be a 11-es. A ZTE FC nagyot küzdött a végén is, azonban maradt az 1-0 (illetve 0-1...), s ezzel a fehérváriak örülhettek a végén.

A ZTE FC játékosa, Medgyes Sinan (kékben) is abban látta a hibát, hogy csapatának nem sikerült a kapuba találnia.

Fotó: Pezzetta Umberto

Medgyes Sinan is sajnálja...

Végül az a gól döntött, amit Bohdan Melnyk lőtt a 71. percben, ami persze elkerülhető lett volna, és erről beszélt Medgyes Sinan is a ZTE FC honlapjának adott rövid nyilatkozatában.

- A gól előtt nem tudtam, hogy Safa megnyeri-e a párharcot vagy sem, én már csak próbáltam menteni a helyzetet és szerencsétlen módon egy lecsorgó labda után egy eltört lövés került rendkívül rossz helyre - mondta el Medgyes Sinan. - Az első félidőben kétségkívül gyengébben teljesítettünk, de a másodikra, úgy gondolom, teljes nyomás alá helyeztük a Fehérvárt. Nem tudtunk betalálni és végső soron ez hiányzott a játékunkból. A szurkolóknak ezúton is köszönjük, hogy a hideg idő ellenére kilátogattak és támogattak minket.

A ZTE FC jobb volt – a második félidőben

A védő tényleg jól foglalta össze a mérkőzést, hiszen a második félidőben lényegesen erőteljesebben és veszélyesebben futballozott a ZTE FC együttese. Egyébként a két szakvezető, vagyis Márton Gábor és Pető Tamás is hasonlóan látta a találkozót, vagyis, hogy a ZTE FC együttese a második félidőben játszott jobban. A megítélt büntető és végül Nagy Gergely védése kulcsmomentum lett.

A ZTE FC-re még két találkozó vár ebben a naptári évben. Most vasárnap a Ferencváros vendége lesz a zalai csapat, s mindenki tudja, hogy ezen az összecsapáson nem feltétlen a ZTE FC lesz az esélyes... Az év zárásaként aztán érkezik a DVSC csapata, amely most csütörtökön pótolja az FTC elleni, korábbról elhalasztott mérkőzését, majd a hét végén az Újpestet fogadja. Egy meccsel többet játszik tehát a Loki, nem mintha az FTC elleni meccs a számára könnyebb feladatnak tűnne, mint az egerszegieknek. Még akkor is, ha odahaza fogadja a bajnokot.

Kell egy támadó!

Egerszegen pedig most csakis arra kell koncentrálni, hogy ebből a két mérkőzésből a lehető legtöbbet hozzák ki, de a realitásokkal tisztában kell lenni. Ami biztos, hogy a téli szünetben kellene az erősítés, és az is jól látszik, hogy hova. Bárhogy nézzük is, egy vérbeli támadóra szüksége lenne a zalaiaknak, hiszen azt már korábban is elmondta Márton Gábor, hogy Yohan Croizet előretolását a kényszer szülte. Amellett, hogy a francia nem teljesít rosszul ezen a poszton sem, hiszen négy gólja már van a szezon során. Azonban ő középpályás. És láttuk azt is, hogy milyen jól látja meg a helyzeteket, ha a társakat kell helyzetbe hozni, s igazából neki ez is lenne a feladata.