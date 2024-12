ZTE FC-FC Nagykanizsa 2-1 (2-0)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Tóth K.

ZTE FC: Kiss-Szegedi, Gumhert (Hetyei), Tóth, Simon, Varga, Kopcsándi, Melus (Nagy), Harsányi, Király, Mezőfi. Edző: Pergelné Kalamár Andrea.

FC Nagykanizsa: Sebők- Oravecz-Molnár (Pintér), Molnár, Gergelics, Németh, Szollár, Sóstai, Szabó, Nagy-Fáraó, Kaszás, Domján-Köröcz. Edző: Domján Péter

Gólszerzők: Tóth (33.), Varga (36.), illetve Domján-Köröcz (80.).

Női labdarúgás: kékben az FC Nagykanizsa, a labdával Szollár Bernadett a ZTE FC elleni zalai rangadón.

Fotó: Pezzetta Umberto

Tabellaszomszédok találkozóját hozta a labdarúgó női NB II. Nyugati csoportjában a zalai rangadó, melynek a tétje az is volt: amelyik csapat nyer, az a másik előtt zárja az őszt. A első játékrészben inkább a ZTE FC akarata érvényesült, hiszen a hazaiak irányították a játékot. Aztán félórányi játék után Tóth és Varga három perc alatt szerzett két góljával vezetett a ZTE FC. A második félidőre megváltozott a játék képe, ugyanis az FC Nagykanizsa játszott fölényben, azonban az egerszegiek jól védekeztek. A kanizsai csapat a hajrában szépített, de egyenlíteni már nem tudott. Ellentétes félidők után, küzdelmes mérkőzésen nyert a hazai csapat. A ZTE sikerével a 6. helyen zárta az őszt, a kanizsaiak a 8. helyen fejezték be az idényt.

Pergelné Kalamár Andrea: - Méltó lezárása volt az őszi idénynek győzelmünk. Küzdelmes mérkőzést sikerült megnyernünk.

Domján Péter: - Az első félidőben a ZTE támadóbban lépett fel, s egyéni hibáinkból kétgólos előnyre is tett szert. Szünetben próbáltam lelket önteni a lányokba, fel is javult játékunk és a második játékrészt nyertük is 1-0-ra. Lényegében egy félidőnyi előnyt adtunk ellenfelünknek egy hajtós, küzdelmes mérkőzésen."