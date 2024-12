A mérkőzés immár az NB II.-es bajnokságban az alapszakasz második körének nyitányát is jelentette. A bajnoki nyitányon, még szeptemberben a PTE-PEAC hazai pályán 13-4-re nyert a Nagykanizsa FC ellen. Most a kanizsaiak hazai pályán léptek pályára.

A Nagykanizsa FC játékosa, Schuller Ferenc (középen, fehérben) is egyike volt azon kanizsai játékosoknak, aki betalált a pécsiek elleni találkozón.

Fotó: Szakony Attila

A Nagykanizsa FC góllal nyitott

Az elmúlt szezonban még NB I.-es pécsiek ellen fordulópontokról nem lehet beszélni, ugyanakkor több alkalommal is úgy tűnhetett, a találkozót a Nagykanizsa FC akár meg is nyerheti a Kanizsa Arénában. Ha például 1-0-s dél-zalai vezetésnél sikerült volna egy nagy helyzetet értékesíteni, akkor 2-0, s az megágyazhatott volna a további kedvező meccsmenetnek. Vagy a későbbi 3-1-es állásról pillanatok alatt 3-3-ra fordulás lett arra a bizonyíték, hogy a baranyaiak pillanatok alatt képesek voltak váltani a kétszer húsz perc számukra kritikus pillanataiban. A 23. percben harmadszor is megszerzett nagykanizsai vezetés (4-3) sem bizonyult elegendőnek, a PTE-PEAC végül elvitte a három pontot Dél-Zalából a roppant lelkesen, a végére ugyanakkor erejével kevésbé jól gazdálkodó Nagykanizsai Futsal Clubbal szemben.

Van még idén feladat

A következő körben - az idei év utolsó meccsén - a Nagykanizsa FC a jelenlegi harmadik Airnergy FC otthonába látogat. Az egyértelmű kanizsai cél, hogy március elején is az első öt között legyen a csapat, erre a legutóbbi játékuk jó ajánlólevél.