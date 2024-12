- Nem egyszerű megfogalmazni ezt... - mondta Csíkos László. - Lucának 14 éves koráig az edzője is voltam, s neki ez egy célkitűzés volt, hogy eljusson eddig. Mi egy igazi kézilabdás család vagyunk és óriási érzés, hogy elérte ezt, s nem csak mint nevelőedző, de mint az édesapja is mondhatom ezt. Lucát erre teremtette a jóisten, hogy ezt az utat járja. Ez volt a célja, hogy a tanulás mellett a kézilabda legyen a legfontosabb az életében. Most kicsit felkapta őt a média is, de nem féltem, hiszen ő nem olyan, hogy szeret szerepelni. Persze szépen nyilatkozik és szépen is beszél, de próbálja magát visszafogni, hogy csak a feladatra koncentráljon. De nemcsak én, hanem az egész család mögötte van és mindennap beszélünk, mindenről tudunk, ami vele történik. Most is várom már, hogy hívjon...

Az pedig, hogy milyen eredmény ez sportolói szemmel, erre is kitért a kézilabdás szakember.

- Tizenkilenc évesen bekerülni a felnőtt válogatottba, ez egy óriási eredmény és ezt az érzést nehéz megfogalmazni - mondta Csíkos László. - De természetesen öröm, büszkeség és tisztelet, amit Luca iránt érzek. A tehetség még nem minden egy ilyen eredmény eléréséhez. Ehhez kell kitartás, szorgalom és a sportág iránti elkötelezettség is. A családomban mindenki valamilyen szinten kapcsolódik a kézilabdához, de Luca ért közülünk a legmagasabb szintre. Reméljük, hogy mindez a pályán folytatódik és ezúton kívánok neki, és a magyar kézilabdázásnak is töretlen fejlődést.