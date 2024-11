A pécsiek az ötödik, míg a zalaegerszegiek a hetedik helyről várják a folytatást a hazai kosárlabda élvonalában. A pécsiek egy meccsel többet nyertek eddig, mint a zalaiak. Mindezt azért kell megemlíteni, mert az NB I. A-csoport alapszakaszának az első köre után is hirdetnek egy "végeredményt", és az első nyolc helyezett lesz résztvevője a Magyar Kupának. Márpedig a Zalakerámia ZTE KK csapata is ott akar lenni a kupaküzdelmekben.

A ZTE KK szakvezetője, Matthias Zollner a bajnokság második szakaszára készül.

Fotó: Pezzetta Umberto

Az első nyolcban ott kell lenni

- A hátralévő találkozókon a legfontosabb cél, hogy benne legyünk az első nyolcban a bajnokság felénél - mondta el érdeklődésünkre Matthias Zollner, a ZTE KK német vezetőedzője. - Eddig ott vagyunk, de hiányoznak azok a meccseink, amiket csak kis különbséggel vesztettünk el. A bajnokság eddigi szakaszában voltak nehézségeink, hiszen gondoljunk bele, hogy az első számú centerünk, Aaron Jones gyakorlatilag sérülés miatt nem is állt rendelkezésünkre. Aztán több sérültünk is volt, de betegségek is nehezítették a munkát. A bajnoki szünetben erre koncentráltunk, hogy ezeken a gondokon végre túljussunk, ami több esetben sikerült is. Én négy szakaszra bontom a bajnoki évet. Az első mostanáig tartott, és következik a második, ami a februári újabb bajnoki szünetig tart. Onnan következik a harmadik etap, a negyedik pedig a rájátszás. Most az a feladat, hogy a bajnokság második részében a szoros meccseinket végre megnyerjük. Eddig elvesztettük ezeket Oroszlányban, a Paks ellen, illetve az Alba Fehérvár, illetve a DEAC ellenire gondolva. Ez kell, hogy az ilyen találkozókat most megnyerjük. Ha ezek közül a találkozók közül meglenne pár, ott lehetnénk a mezőny közvetlen élcsoportjában.

A ZTE KK akarta diktálni a tempót

Nos, Aaron Jones most már felépült, hiszen a helyettesítésére érkezett Seth Le Day szerződése lejárt, így ő távozott. Következik az NKA Universitas Pécs elleni meccs és nem számít az egerszegi szakvezető könnyű mérkőzésre.

- Egy nagyon fizikális és magas csapat a pécsieké, nagyon nehéz mérkőzés következik - tért rá a szombati esélyekre Matthias Zollner. - Úgy tudjuk, hogy az egyik kulcsemberük, a sokáig sérült Ibrahim Durmo is visszatér. A lepattanók megszerzése döntő lesz, és az is, hogy tartani tudjuk azt a sebességet a játékban, amit mi szeretnénk. Van még két jó hátvédjük és tehetséges magyar kosarasaik is.