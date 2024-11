DEAC–Zalakerámia ZTE KK 68-62 (19-14, 16-16, 14-15, 19-17)

Debrecen, 600 néző. Jv.: Cziffra, Nyilas, Jakab.

DEAC: Pongó 6/3, Anderson 23/8, Williamson 13/3, Drenovac 15/3, Ostojic 9/3. Csere: Garamvölgyi, Neuwirth 2, Hőgye. Vezetőedző: Andjelko Mandic.

Zalakerámia ZTE KK: Brown 10/3, Takács Martin 2, Keller I. 6, Bigelow 18/12, Tóth Á. 12/3. Csere: Jones 1, Takács Milán 6, Sitku 7/3, Csátaljay. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Kipontozódott: Pongó (37.).

A ZTE KK csapatkapitánya, Tóth Ádám (kékben) a debreceni Williamson mellett készül kosárra dobni

Fotó: Bálizs Zsuzsa



Aaron Jones bevetésre kész! A nyáron érkezett egerszegi magas ember eddig csak a felkészülési találkozók egy részén vehetett részt, de aztán a keze megsérült, gipszbe került. A felépüléséig szerződtette a ZTE KK Seth Le Day-t, aki hasznos tagja volt eddig a csapatnak, azonban a DEAC ellen már nem volt tagja a keretnek.

Kezdésként elkapta a ritmust a DEAC (13-7), és Jones is gyorsan beszállt a játékba, így bajnoki találkozón is bemutatkozott az amerikai fiú. De nem ő, hanem Sitku Márton volt a főszereplő abban, hogy a ZTE KK visszazárkózott (15-14). Rohanós, sok hibával tarkított volt a játék, ebből a DEAC jött ki jobban. A ZTE KK-ban a múlt heti, Paks elleni találkozón sérülés miatt hiányzó Garrett ismét csak a kispadon ült, és mint később kiderült, most sem léphetett pályára. Sitku után Bigelow lépett elő pontfelelőssé (23-20), ezzel tartotta magát a ZTE KK, de továbbra is összességében kapkodó volt a játék. Gyengén is dobott a ZTE KK, a 29 százalékos mutató ezt támasztotta alá, míg a másik oldalon a volt egerszegi légiós (és center) Danilo Ostojic egy hármassal segítette csapatát. Nem tudni, mi volt az eredeti taktikája a csapatoknak, ám hogy rohantak, az biztos... Mintha minél előbb túl akartak volna jutni ezen az összecsapáson. Volt már tíz is közte, de a szünethez közeledve visszazárkózott a ZTE KK (33-30), ám egy hosszas videózás után a DEAC dobhatott büntetőket (35-30).

Fordulás után újra csak állt a játék... Senki nem tudta, hogy mi történik a zsűriasztalnál, a játékosok is vártak a folytatásra. Hosszú percek teltek el, majd kiderült, hogy technikai gondok adódtak, az óra romlott el. A csapatok visszajöttek, de csak melegíteni, hiszen kiestek a ritmusból. Ekkor 36-32 volt az eredmény, de az idő telt, és ekkor már legalább 20 perce nem történt semmi. Aztán folytatódott a játék, de nem egészen úgy, ahogy megszokhattuk... Innentől kezdve a támadóidőről a játékosok a hangosbemondón keresztül értesülhettek. A ZTE KK igyekezett tartani magát, de folyamatosan hátrányban volt (47-42). Az utolsó negyedben egy jó sorozattal ellépett a DEAC (56-45), innen már nehéznek tűnt a zalaiaknak a visszazárkózás, főleg úgy, hogy nem igazán volt csapatukból senki, aki kiemelkedőt nyújtott volna. A második félidő eleji közjáték után egyértelműen a hazaiak rázódtak vissza jobban, azonban a ZTE KK így is visszajött a meccsbe (64-60) másfél perccel a vége előtt. Azonban innen már nem tudott fordítani a ZTE KK, amely sok hibával játszott, és a második félidei közjátékból sem jött ki jól.