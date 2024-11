Akik esetleg követték a vasárnap esti találkozót, illetve olvasták a mérkőzésről szóló beszámolókat, már értesültek róla, hogy közel fél órán át állt a játék a második félidő megkezdése után. A DEAC által 68-62-re megnyert mérkőzés krónikájához hangsúlyosan hozzátartozik ez a közjáték, ami egyáltalán nem volt ideális. Gyorsan tegyük hozzá, egyik csapat számára sem. Ebben az esetben rendezőként a DEAC-nak nyilvánvalóan nagyobb a felelőssége, illetve kellemetlenebb számára ez a szituáció. Mert az, hogy a maradék játékidőben a támadások utolsó tíz másodpercét hangosbemondón keresztül számolják vissza, tényleg nem szokványos. Viszont szabályos volt a megoldás, hiszen a mérkőzések lejátszása mindig az elsődleges szempont. A feltételek pedig azonosak voltak mindkét csapat számára. Amennyire zavaró lehetett a visszaszámolás a ZTE KK játékosai számára, ugyanez igaz volt a DEAC kosarasaira is.

A ZTE KK korábbi légiósa, a ma már a DEAC-ban játszó Danilo Ostojic-csal szemben Keller Iván (12) és Tevin Brown

Fotó: Hunbasket.hu

A ZTE KK csapatának magába kell néznie

A találkozó után Matthias Zollner, a ZTE KK szakvezetője például úgy értékelt, hogy az eredeti stratégiájuk nagyjából öt százalékát valósította meg csapata. Ha ez így van, akkor nincs is miről beszélni. Ha egy csapat ennyit valósít meg az eredeti elképzeléséből, akkor legfeljebb az ellenfél tehette volna meg azt a szívességet, hogy hagyja magát legyőzni... Matthias Zollner persze azt is elmondta, hogy magukba kell nézniük és megtalálni az okát a fegyelmezetlenségüknek. A DEAC szakvezetője, Andjelko Mandic járt a legközelebb a látottakhoz mondataival: szerinte enyhén szólva sem volt egy közönségszórakoztató meccs, amit láthattunk. És ebben tökéletesen igaza volt, hiszen hibát hibára halmoztak a csapatok, viszont harcoltak. A DEAC talán jobban...

És ez volt a baj. A ZTE KK szurkolói persze felteszik most a kérdést: miért nem játszott Seth Le Day, ha Billy Garrett továbbra is sérült és a kispadon ül. Nos, ennek létezik anyagi vonzata is, hiszen a külföldi játékosok pályára lépése esetében a hazai rendelkezések érvényesek (ennek részleteibe most ne menjünk bele), s noha már a nyáron leigazolták Aaron Jonest a zalaiak, most először került meccskeretbe. A másik és döntő ok az volt, hogy Seth Le Day beteget jelentett, nem érezte jól magát, így el sem utazott Debrecenbe.