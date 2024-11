Mert a Paks mindig hozza a formáját... Évek óta az élboly tagja, most is a második helyen áll a "legmagyarabb csapat". Hazai mérlege öt győzelem, egy vereség, de azt az egy vereséget sem az FTC-től szenvedte el, hiszen nyert a címvédő ellen Bognár György csapata. A ZTE FC együttesét viszont ebben a naptári évben nem tudta legyőzni a paksi alakulat.

Februári életkép a paksi stadionból: földre borulva a paksi játékosok, az örömittas egerszegi futballisták előtt. A ZTE FC akkor 4-3-ra nyert.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Emlékezve a februárra...

Emlékezzünk csak a februári nagy fordításra (ahogy Curtis énekli: lehetne újra február...), amikor Pakson 4-3-ra nyert a ZTE FC, majd jött egy szezonvégi egerszegi döntetlen (1-1), és egy (új) szezon eleji egerszegi győzelem (3-1). Paksra amúgy sem győzni jár a Zete, hiszen a februári siker előtt utoljára 2010. márciusában ünnepelhetett győzelmet Pakson a ZTE FC. Az összesített mérleg: 28 NB I.-es találkozó, 10 ZTE-siker, 9 döntetlen és 9 paksi diadal.

A ZTE FC elvégezte a munkát

Két hetes szünetet követően folytatódik tehát a bajnokság a labdarúgás hazai élvonalában, hiszen ez lesz a 14. forduló. Márton Gábort, a ZTE FC szakvezetőjét először is arról kérdeztük, mindenki rendelkezésére áll-e, hiszen már a legutóbbi meccseken is voltak hiányzók, a múlt szombati, NK Mura elleni felkészülési találkozókon pedig még több.

-Most nem volt előre tervezett pihentetés, sajnos mindenki betegség, vagy sérülés következtében esett ki a rotációból - mondta a ZTE FC szakvezetője.- Kicsit kevesen is vagyunk, hiszen a korábbi maródiak közül Sajbán, Csóka és Németh is sérült, egyedül Nyíri edz már velünk. A hét nagy részében elvégeztük a tervezett munkát, a pénteki hó igazából nem zavarta meg a felkészülésünket, hiszen az utolsó két napban már csak finomítások lehetnek.

Már mást is játszhatnak

A vezetőedzőnek megemlítettük az idei paksi győzelmüket és a hazai sikert is, de Márton Gábor szerint sem lehet kiindulni ebből.

- Nem szabad összehasonlítani egy meccset sem a másikkal, amikor például a Paks nálunk vendégeskedett abszolút tartalékosan állt fel a közelgő európai kupameccse miatt - válaszolta Márton Gábor. - Természetesen ettől még le kellett győznie csapatomnak a Paks együttesét! A hiányzóink ellenére viszont azt mondhatom, hogy egyre jobb állapotba kerül a társaság, a sérüléssel hozzánk érkezők is kezdik utolérni magukat. Kicsit már mást is játszhatunk, mint korábban, hiszen eltelt egy kis idő és látjuk, hogy kikre számíthatunk egy intenzívebb futballban. Lehet ok optimizmusra, de csak akkor, ha a csapat hasonlóan játszik majd, mint például legutóbbi hazai mérkőzésünkön. A cél mindig a győzelem, most sem lesz másként.