Paksi FC - ZTE FC 2-2 (1-1)

Paks, 2500 néző. Jv.: Antal P. (Bornemissza, Szécsényi).

Paksi FC: Kovácsik - Ötvös, Kinyik, Szabó - Osváth, Windecker, Vécsei (Horváth K., 79.), Papp K. (Zimonyi, 11.), Silye (Győrfi, 46.) - Tóth B. (Böde, 67.), Mezei (Varga R., 67). Vezetőedző: Bognár György.

ZTE FC: Németh E. - Safronov, Várkonyi, Evangelou, Medgyes (Bakti, 90.+3.) - Sankovic (Ipalibo, 76.), Csonka - Dénes Cs. (Spoljaric, 90.+3.), Kiss B., Mim - Croizet (Fucak, 85.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Osváth (39), Böde (81.), illetve Mim (45.+1., 74.)

Sárga lap: Osváth (67.), illetve Evangelou (77.)

Kiállítva: Várkonyi (39.).

A ZTE FC játékosa, Yohan Croizet a paksiak gyűrűjében.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Kis túlzással ugyan azzal a kíváncsisággal keresték Szendrei Norbert nevét a ZTE FC hívei a vasárnapi összeállítás, mint anno a sportriporter Palik László a nyoma veszett Damon Hillt ("Hova tűnt Damon Hill?" - ugye, ismerős...). Nos a ZTE FC csapatkapitánya nem tűnt el hasonlóan hirtelen és drámai módon, de nem jött rendbe két héttel korábban "összeszedett" sérülése, így nem számíthatott rá Márton Gábor vezetőedző. A szakvezető ezzel az egyik, ha nem a legstabilabban és legegyenletesebben jól teljesítő játékosát vesztette el a védelem jobb oldaláról. Márpedig, egy Paksi FC elleni meccsen ez komoly problémát jelentett. A ZTE FC egy győzelemmel befoghatta volna a Győr, Nyíregyháza, Fehérvár FC hármast, csakhogy a Duna-parti városban nem egyszerű nyerni.

Oleksandr Safronov helyezkedett a zalai védelem jobb oldalán, ez a kérdés gyorsan eldőlt a kezdés után, a zalaiak pedig próbálták ugyanazt a játékot megvalósítani, mint legutóbb a Puskás FC ellen. Bognár Györgynek, a Paksi FC vezetőedzőkének pedig mindjárt egy gonddal kellett szembenéznie, hiszen tíz perc játék után Papp Kruistóf sérülése miatt cserélni kényszerült. Zimonyi Dávid érkezett a helyére, aki már Pakson futballozik. A ZTE FC korábbi játékosa villanni képes, és villant a másik oldalon Dénes Csanád, de Croizet remek passza után a kapu előteréből az égbe lőtt. A 20. percben pedig még nagyobb zalai ziccer maradt ki, amikor Croizet gyakorlatilag százszázalékos helyzetbe hozta Dénest, aki laposan próbálkozott, de nem helyezte jól a labdát, így Kovácsik Ádám védett. Mindebből következik, hogy a ZTE FC egyáltalán nem húzódott be védekezni. A 22. percben Mim bombáját tolta a kapufa segítségével szögletre a paksi kapus. A helyzetek alapján az egerszegieknek már vezetniük kellett volna, amivel mindenki egyetértett a paksi lelátón. Ugyanakkor a Paks is veszélyesen futballozott, hiszen nagyon gyorsan volt képes támadásokba átmenni. Aztán jött a 36-39. perc közötti időszak, amikor tökéletesen megfordult minden. Kezdődött azzal, hogy Várkonyi és Tóth B. összecsapása után szabadrúgáshoz jutott a Paks, de közben a VAR is bekapcsolódott. Aminek az lett a vége, hogy a zalai védő piros lapot kapott vélhetően mert utolsó emberként szabálytalankodott. A szabadrúgás után pedig a kipattanót Osváth lőtte a zalai kapuba, 1-0. Történt mindez egy olyan eset után, amikor akár szabadrúgás is következhetett volna kifele, hiszen Tóth legalább annyira szabálytalan volt, mint Várkonyi - nevetséges ítélet született. A ZTE FC pedig nemhogy összeroppant volna, hanem a 45. percben Dénes passza után Mim a védőjét megelőzve közelről lőtt a hálóba, 1-1.