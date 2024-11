A labdarúgó NB I. történetében egészen biztosan nem a legrégebbi, és nem a legpatinásabb párharc a Paks és a ZTE FC csapataié, az viszont biztos, hogy az utóbbi esztendőkben többször is a figyelem középpontjába került. A statisztikák alapján 3,9-es gólátlagot hoztak eddig a két csapat mérkőzései, amin az utóbbi öt év sokat "dobott": volt nyolcgólos meccs (4-4), akadt hétgólos (5-2, 4-3), és az elmúlt öt év 17 egymás elleni találkozóján csak négyszer fordult elő, hogy két gól essen. Ezeken a meccseken tényleg nem kellett unatkozniuk a nézőknek. A sok gól soha nem untat...

A ZTE FC védője, Várkonyi Bence (kékben) nem akarta, de óhatatlanul is a középpontba került a paksi találkozó kapcsán...

Fotó: Pezzetta Umberto

Erős ítélet született?

A ZTE FC vasárnap 2-2-es döntetlent játszott Pakson. Márton Gábor együttese mintha meg is lepte volna a tolnaiakat bátor játékával, hogy aztán ők lepődjenek meg egyik pillanatról a másikra. Azóta is beszédtéma, hogy Várkonyi Bence megmozdulása a 37. percben tényleg piros lapot ért-e. Bárki, aki ebben a két napban nyilatkozott az esetről (itt elsősorban a televíziós közvetítések szakértőire gondolunk) úgy foglalt állást, hogy erős ítélet volt a kiállítás. Miért lehet a véleményüket idézni? Azért, mert vélhetően azért ülnek ott, mert van valami fogalmuk erről a játékról, talán ismerik a szabályokat is... Nyilván ismerik a szabályokat a VAR-szobában ülők és a mérkőzést vezető játékvezetők is. Bizonyára megvan az a pont, aminél eldöntötték, hogy ez "adható" piros lap, helybenhagyva Antal Péter játékvezető döntését. Viszont jobb lett volna, ha nem nyúlnak bele a meccsbe, mert ha sima szabálytalanságot ítélnek, senki sem reklamált volna. Ha ziccerben száguldott volna Tóth Barna és Várkonyi elkaszálja, nincs gond az ítélettel. De így... Azt is tegyük hozzá, a ZTE FC a vereséget úszta meg, hiszen Böde Dániel második találatát a meghibásodott lesvonal-technológia hiányában is érvénytelenítették. A szerencse az volt, hogy akadt olyan felvétel, amin egyértelműen látszik, hogy Böde lába belóg a védők vonala mögé. Szóval, les.

A ZTE FC jól játszott

A ZTE FC jól játszott teljes létszámban és jól játszott emberhátrányban is. Ez Márton Gábor együttesének a dicsérete, de jóval korrektebb meccset láthattunk volna, ha azonos létszámban fejezi be mind a két csapat. Bognár György, a Paks vezetőedzője azt nyilatkozta, hogy csapata nem érdemelt győzelmet, de a döntetlent igazságosnak tartotta. A ZTE FC vezetésénél (1-2) sokat tett a Paks a pontszerzésért, de akkor is! Mi lett volna, ha 11 ZTE-játékos van a pályán a Bognár György szerint is gyengén futballozó Paks ellen? Ezt már nem tudjuk meg.