Két poszton frissített Hornyák Zsolt, a Puskás FC vezetőedzője, de ez valahol várható is volt. És az is várható volt, hogy kezdeményezni próbál a vendégcsapat, hiszen mást nem tehetett helyzetéből fakadóan. Az egerszegiek beszorultak a saját térfelükre, és egyre több meleg helyzet alakult ki a kapuja előterében. A ZTE nem tudta megtartani a labdákat, a Puskás FC pedig agresszíven visszatámadott, hiszen érezte, hogy megzavarható az ellenfél. Az egerszegiek túlélték a kritikus időszakot, aztán jött a 68. perc hogy eldőljön: ennek a napnak Yohan Croizet a főszereplője. Zalai labdaszerzés után a félpályától indult meg és jobbról befele tartva, 15 méterről, ballal, tökéletes csavart a kapu jobb oldalába, 4-1. Van egy norvég film (amúgy elég "súlyos"), aminek a címe Mindenki utálja Johant. Hát, Egerszegen ez most biztos úgy hangzott volna: itt mindenki szereti Yohant! De vissza a pályára. A 74. percben Favorov hozta ismét közelebb a Puskást, amikor egy szép akció végén 15 méterről lőtt a ZTE kapujába, 4-2. Ezek után viszont már nem kaphatott ki a zalai csapat, Croizet lecserélésekor nagy taps fogadta. Íme a bizonyíték!