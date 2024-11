A ZTE FC együttese emlékezetes meccset vívott legutóbb a Paks vendégeként, végül 2-2-es döntetlent ért el, de abban a találkozóban több volt. Akár a zalai siker is, ami ha megtörtént volna, akkor most a ZTE FC lenne a hetedik helyen, a Fehérvár FC pedig nyolcadik. A döntetlennel a ZTE maradt a 10. helyen, a múltkori hazai veresége ellenére a Fehérvár FC megtarthatta jelenlegi pozícióját. Egy szó, mint száz, s nem érdemes csűrni csavarni: mindkét csapatnak most nagyon kellene a győzelem. Éppen ezért ebből még egy jó mérkőzés is összejöhet, és mindkét csapat nagyon szeretne már távolodni a mezőny végétől.

A ZTE FC középpályása, Mim Gergely sokat szerepel mostanában a sajtóban. Nem véletlenül, hiszen remek formában játszik.

Fotó: Pezzetta Umberto

A ZTE FC idehaza jobban áll

A két csapat eddig lejátszott 94 élvonalbeli csatájában a fehérváriak felé billen mérleg nyelve (25 ZTE-siker, 28 döntetlen és 41 Videoton/Fehérvár-győzelem). Az Egerszegen lejátszott találkozókon már jobb a helyzet, hiszen 47 találkozóból 20-at nyert meg a ZTE, 13-at a Videoton/Fehérvár FC és 14 találkozón döntetlen született. A ZTE FC 2019-es visszakerülése óta 8 meccsen szerepelt a Fehérvár FC a ZTE Arénában és csak egyszer nyert, négy találkozón döntetlen született, a legutóbbi egymás elleni csatát pedig az egerszegiek nyerték.

De most vissza a jelenbe. A ZTE FC Pakson kiállított játékosa, Várkonyi Bence egymeccses eltiltást kapott. Mondjuk az lett volna a szép, ha többet, egy olyan eset után, amit már sokszor kiveséztünk... A felvezetőben említett Bedi Bence pedig múlt heti sérülése után akár vissza is térhet, ha bizalmat kap. A ZTE FC saját nevelésű középpályása tizenhárom Egerszegen eltöltött év után a nyáron igazolt a Fehérvár FC-hez, sikerült is néhány szót váltanunk vele.

Bedi Bence újra a ZTE Arénában

- Nekem is új lesz most ez a helyzet, hiszen először térek vissza ellenfélként a ZTE Arénába és most lesz először lehetőség pályára lépnem itt egy másik csapat színeiben. Rengeteg szép emlék, sok-sok pozitív élmény köt ide és persze Zalaegerszeghez, ahol eddig éltem. Én azt gondolom, hogy nagyon jó érzés lesz nekem újra a ZTE stadionjába lépni - mondta Bedi Bence.