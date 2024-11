ZTE FC - NK Mura (szlovén I.) 1-1 (1-0)

ZTE Aréna. Jv.: MolnàrA.

ZTE FC: Németh E. - Bodrogi (Rózsa), Safronov, Csontos (Várkonyi), Cubrilo (Medgyes) - Csonka (Ferenczi), Ipalibo, Bakti, Spoljaric (Kiss B.), Györe (Mi) Fucak (Croizet)

Gólszerzők: Csonka (7.), illetve Diogo (47.).

A ZTE FC elleni edzőmérkőzésen munkában a muraszombatiak kapusa.

Fotó: Pezzetta Umberto

A Muravidék két meghatározó labdarúgó csapata, az NK Nafta 1903 Lendava és a muraszombati NK Mura. A két szlovén klub rivalizálása közismert, a ZTE FC a lendvaiaknak testvércsapata, de a Mura sem ellenség, csupán ellenfél a zalaiak számára. És a múltban is már többször találkoztak edzőmérkőzéseken, ahogy tették ezt szombaton is. A szlovén élvonalban biztos középcsapatnak számító NK Mura jelenleg 6. hazája bajnokságában a 10 csapatos élvonalban. A szombati edzőmérkőzésen meglehetősen sok volt a hiányzó a ZTE keretéből. Nyíri, Csóka, Szendrei, Sajbán, Gundel-Takács és Németh is sérülés miatt pihent, Dénes pedig az U21-es válogatottal készül ezekben a napokban. Ennél fogva a második csapatból is szerephez jutott néhány fiatal a szombati edzőmérkőzésen, amin gyorsan előnybe került egy szép Csonka-góllal a ZTE csapata. Több gól nem esett az első félidőben, hogy aztán a második megint egy gyors találattal induljon. A muraszombatiak brazilja, Diogo szépen lőtt a kapuba. Akadt egy szép összjáték is zalai oldalon, amit a két fiatal, Ferenczi és Györe hozott össze, kár, hogy nem lett belőle gól. A mérkőzés utolsó fél órájára érkezett a pályára a kezdőcsapat több tagja is, de a Muránál is friss emberek érkeztek. Kiegyenlített játék zajlott a pályán, illetve azért a zalaiak többet kezdeményeztek, azonban nem jött az újabb gól.