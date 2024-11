A Szélesi Zoltán vezette U21-es válogatott évjáratváltás előtt áll, illetve ez már meg is történt az újbóli keret kihirdetésével. A jövő évi Európa-bajnoki selejtezőkre történő felkészülés jegyében ez az első alkalom, hogy immár a 2004-2005-ös születésű labdarúgók kaptak meghívást. A mieink Ciprus és Görögország ellen játszanak november 14-én Cipruson, november 19-én Görögországban.

Dénes Csanád Vilmos a ZTE FC-ből tagja az U21-es válogatottnak

Fotó: Szekeres Péter

A keret tagjai november 10-én, vasárnap találkoznak és három ZTE FC labdarúgó is ott van a keretben. Dénes Csanád Vilmos az NBI.-ben vált a ZTE FC alapemberévé az ősz során, s noha hivatalosan egyedül ő képviseli a zalai színeket a válogatottban, ez még sincs teljesen így. Klausz Milán és Csóka Dominik noha jelenleg a szlovén I. osztályban szereplő NK Nafta 1903 játékosa, ám csak kölcsönben szerepelnek Lendván, hiszen továbbra is a ZTE szerződésében állnak. Klausz Milán három gólnál tart jelenleg a szlovén élvonalban, és csapata eddigi valamennyi bajnoki mérkőzésén pályára lépett. Csóka Dominik később csatlakozott a lendvaiak keretéhez - idehaza az NB I.-ben is csereként lépett az ősz elején a Paks ellen - , így eddig öt találkozón szerepelt a szlovén csapatban a szélső.