Hivatalosan a múlt héten zárult az őszi szezon, azonban több halasztott mérkőzést még az idén pótolnak. a pótolt meccsek sorában a vármegyei I. osztályban szombaton három találkozó következett.

Még az 1. fordulóból halasztották el a Csesztreg - Semjénháza és a Zalakomár ESE Zalakaros - Technoroll teskánd találkozókat. Nos, Csesztregen most is mérkőzés nélkül maradtak, ugyanis a hazaiak hiába vártak az ellenfélre.... Az ifimeccset megtartották, de jött az üzenet, hogy a semjénháziak csak kilencen vannak, így nem utaztak el Csesztregre. Zalakomárban meglepetés született, ugyanis a hazaiak legyőzték az esélyesebb Teskándot. Azt a Teskándot, amely jóval esélyesebbnek számított és még vezetett is, de még a szünet előtt egyenlítettek a házigazdák. A győztes gólt Szőke Renátó lőtte, ezzel a Zalakomár csapata szezonbeli második sikerét ünnepelhette.

A 11. fordulóból elhalasztott Clean Medic Zalalövő - Kiskanizsai Sáskák találkozón a Zalalövő sima győzelmet aratott (3-0) a Kiskanizsa ellen, Sipos Marcell duplázott.

Eredmények

Csesztreg–Semjénháza - elmaradt

Clean Medic Zalalövő–Kiskanizsai Sáskák 3-0 (2-0)

Gólszerzők: Sipos (33., 38), Gyenese (69.- 11-esből).

Zalakomár ESE-Zalakaros–Technoroll Teskánd 2-1 (1-1)

Gólszerzők: Takács (41.), Szőke (70.), illetve Szökrönyös Z. (35. - 11-esből).

Vasárnap 10 órától rendezik Zalaegerszegen a ZTE FC II.–Hévíz SK derbit, ami az ősz rangadójának is tekinthető, és amit a 8. fordulóból halasztottak el.