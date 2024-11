Következik a 13. forduló, ami hivatalosan a vármegyei I. osztályban az utolsó őszi játéknap, és minden találkozót szombaton rendeznek. Ezt követően is lesznek még mérkőzések, hiszen több, korábban elhalasztott találkozót is pótolnak. A "Szepi", vagyis a Szepetnek viszont most zárja a félévet, neki nincs pótlandó találkozója, bár Nagy Tamás játékos-edző elismerte: lehet, hogy most kellene folytatniuk...

A Teskánd (fehérben) a ZTE FC II utáni mérkőzését követően újra rangadót játszik hazai pályán, a Hévízzel

Fotó: Pezzetta Umberto

A Szepetnek vegyes eredményekkel kezdte a bajnokságot, de aztán három héttel ezelőtt azzal a bravúrral jelentkezett, hogy az éllovas ZTE FC II ellen ért el döntetlent. Ezt követően odahaza nyert az Andráshida SC ellen, majd jött a legutóbbi forduló, ami "nagyot szólt". A Szepetnek Hévízen győzte le 2-0-ra a szintén bajnokaspiránsnak tartott Hévíz SK-t. De mi lehet a szepetneki "titok", ezt kérdeztük Nagy Tamástól.

Szepetneken kezd beérni a munka

– A nyáron edzőváltás történt és négy-öt helyen is változott a keret összetétele – kezdte ezzel válaszát Nagy Tamás. – Most érik be az a munka, amit a nyár óta végzünk és kerül abba az erőállapotba a csapat, amit szeretnék. Mondtam is a srácoknak, nekünk most jönne még három-négy forduló jól. Viszont valahol tudtuk is, hogy mostanra érhetünk el eddig, ugyanis az újonnan érkezetteknek is formába kellett kerülni. Nálunk heti három edzés van. Akad, aki korábban heti egyet edzett és idő kell, amíg hozzászokik ehhez. Próbáltunk minden csapatrészbe igazolni, főleg oda, ahonnan távoztak. Tíz éve futballozom a Szepetnekben, papíron még játékos-edző vagyok, hiszen ha kell, beszállok, de inkább már edzőként nézek erre a feladatra. Kívülről nézve jobban átlátom a feladatokat és a jövőben már az edzői vonalat tartom szem előtt.

Tavasszal cél az első öt

A Zalakomárt fogadta a Szepetnek, s amikor megemlítettük Nagy Tamásnak, hogy ez a meccs az előzmények ismeretében részükről "országos egyes", tiltakozott ez ellen.

– A Zalakomár legutóbbi meccsén ott voltam, agresszív, lelkes csapat az övék, de nem nevezném országos egyesnek – válaszolta. – Kiélezett meccsre számítok, természetesen nyerni akarunk, de nem gondolom, hogy ez majd magától jön. Tavasszal szeretnénk még jobbak lenni, az első öt közé akarunk bekerülni.