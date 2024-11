Forduló a II. és a III. osztályban 18 perce

Vármegyei bajnokság: tartják az eredeti menetrendet

Noha az I. osztályban már nincsenek mérkőzések, az alacsonyabb osztályokban még zajlik a bajnokság a hét végén is. A labdarúgó vármegyei bajnokság II. osztályában a korábban elhalasztott 2. forduló mérkőzései vannak kiírva erre a hétvégére, és a III. osztály Déli csoportban is rendeznek találkozókat, illetve néhány korábbról elhalasztott mérkőzést is pótolnak még.

Kerkai Attila

"Normál" esetben sima őszi forduló következne, azonban a pénteki havazás miatt kíváncsiak voltunk arra, mindez felülírja-e az eredeti menetrendet. A vármegyei bajnokságot szervező MLSZ Zala Vármegyei Igazgatóság versenybizottságának titkára, Zámodics Krisztián péntek délután az alábbi tájékoztatást adta lapunknak a hétvégi mérkőzésekkel kapcsolatban. A vármegyei bajnokság II. osztályában a 2. forduló mérkőzéseit pótolják. A hétvégén a sárga mezes Teskánd II. Keszthelyre látogat, a fehérben látható Páterdomb pedig az Óhídot fogadja.

Fotó: Szekeres Péter - Az igazgatóság nem változtat az eredeti programon - tudtuk meg. - A másodosztályban egyetlen mérkőzéssel kapcsolatban kaptunk értesítést, hogy a Páterdomb-Óhíd összecsapást szeretnék műfűre vinni. Ebben az esetben a két csapat megegyezésén múlik minden. A harmadosztályban elmaradt mérkőzések vannak, illetve a Déli csoport találkozói, hiszen náluk még ezen felül is lesz egy őszi forduló. Jelen pillanatban annyit lehet elmondani, hogy minden mérkőzés helyszínén a játékvezető dönti majd el, hogy a találkozó megrendezhető-e. A csapatok és a szurkolók az esetleges változásokról az MLSZ adatbankjából tájékozódhatnak.

