Egerszegi és keszthelyi döntősök 1 órája

Fiatalok bizonyíthattak a felnőttek között

A közelmúltban megrendezett rövidpályás úszó országos bajnokságon a Zalaco ZÚK és a keszthelyi Kiscápák SE is fiatal versenyzőkkel képviseltette magát. Az úszás a hazai sportéletben mindig is kiemelt figyelmet kapott és így van ez most is, a zalai fiatalok pedig most is bizonyítottak.

A rövidpályás úszásban az ob szerepelt egerszegi úszók, balról Nett Vivien, Németh Emília, Nagy Napsugár, Scheffer Eszter. Fotó: Zalaco ZÚK

Részben már beszámoltunk a rövidpályás ob kaposvári történéseiről, de a részletes eredményekkel még adósak vagyunk. A Zalaco-ZÚK négy úszója állt rajthoz, míg a keszthelyi Kiscápák SE egy versenyzővel indult. Tóth Luca, a Kiscápák SE versenzője is döntős volt.

Fotó: Kiscápák SE Valamennyi zalai induló még utánpótlás korú versenyző, így az eredményeik is ennek fényében értékelendő. Nagy Napsugár (2008-as születésű) az első napi 1500 méteres gyorsúszásban zárt az 5. helyen, de megfázása miatt több számban már nem indult. Nett Vivien (2006) 9 versenyszámban indult, főleg gyors és hátúszásban, de a 400 m-es vegyesúszást ezúttal sem hagyta ki. Legjobb eredményeit – mint rendesen – most is a hosszabb távú gyorsúszó számokban érte el: 400 méteren 11. helyezést, 800 méteren az A-döntőben a pontszerző 8. helyet, 1500 méteren pedig ugyancsak A-döntős helyezést, a 7. helyet szerezte meg. Scheffer Eszter (2007) a hátúszásban és a rövidebb távokon szerepelt jobban, aki a100 és 200 méter hátúszásban is a B-döntőbe úszta magát, ahol 100 méteren a 8., 200 méteren a 2. helyet szerezte meg. Németh Emília (2009) is négy gyorsúszó számban állt rajthoz, ezek közül a 800 és az 1500 méteres számban is a 16. helyen csapott célba. A Keszthelyi Kiscápák SE-t pedig Tóth Luca (2007) képviselte, fontos megjegyezni, hogy a keszthelyi klub életében ő a második úszó - az első Hetyei Nóra volt - , aki a felnőtt országos rövidpályás bajnokságon a legjobb nyolc közé tudott jutni. Tóth Luca a 100 méteres vegyesúszásban jutott be az A-döntőbe, melyben a 7. helyezést szerezte meg. A zalai fiatalok számára ezzel még nem ért véget az idei úszószezon, hiszen december 5-8. között a korosztályos rövidpályás bajnokságon is bizonyíthatnak.

