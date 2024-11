Nézzük először a "nagyokat". A 38 esztendős Nagy Péter (+109 kg) például a huszadik bajnoki elsőségét szerezte meg, de nem a szegediek korábbi olimpikonja volt az egyetlen, aki már szenior korba lépve szerzett bajnoki aranyat. A súlyemelés úgy tűnik idehaza a veteránok számára is sok sikert hozhat, hiszen 109 kg-os, 45 esztendős Gyurkovics Ferenc a tizenhetedik elsőségét szerezte meg az ob-k történetében.

Súlyemelés és Papp Péter - hosszú évek óta elválaszthatatlanok, de nem adja fel, hogy megszerezze a 21. bajnoki érmét is

Fotó: Fotó: Szekeres Péter

A súlyemelés generációi

Papp Péter, a ZTE SK veteránja, 51 évesen az idei országos bajnokság második legidősebb indulója volt a BKV emelője, az 54 éves Bakó Attila mögött. Papp Péter többek között arról is híres, hogy tavaly , 50 évesen a 20. bajnoki érmét szerezte meg. Az idén nem jött össze neki az érem, ugyanis a 61 kg-os súlycsoportban 168 kg-mal negyedik lett. A győzelmet egy 16 éves fiatal szerezte meg, a második egy 17 éves ifjú lett...

- Meglett volna az érem most is, de a lökést elrontottam... - vallotta be Papp Péter. - A szakításom jól sikerült, hiszen 80 kg-ot emeltem, de a lökésben végül 88 kg-ig jutottam. A 92 is megvolt, de elvették a gyakorlatomat, mert úgy látták, hogy a felvétel után még belenyomtam... Ha az megvan, akkor én vagyok a harmadik. Kicsit csalódott vagyok, így egy 18 évvel fiatalabb riválisom lett a bronzérmes.

Visszaesett a népszerűsége

Viszont az, hogy Papp Péter még ennyi idősen is versenyez, ez elismerésre méltó. A ZTE SK-ban edzőként is tevékenykedő emelő sem tagadja, hatalmas korkülönbségek vannak sportágukban, amit az idei országos bajnokság is megmutatott. A súlyemelés idehaza népszerűségben jóval kisebb szerepet tölt már be, mint korábban. Papp Péter erről is elmondta a véleményét.

- Akadnak fiatalok, akik ezt a sportágat választják, de már kevesebben, mint korábban - állapította meg Papp Péter. - Hogy miért van így? Valószínűleg megijednek a kihívásoktól és a versenyektől. Maga a súlyzózás, a súlyzós edzés nagyon népszerű a fiatalok körében, de inkább csak maguknak csinálják és ezzel megelégednek. Pedig, ha súlyemelő terembe jönnének, ott is találnának súlyt és persze szakembereket. Még az is lehet, sőt biztos, hogy többet fejlődnének, mint azzal, ha csak egyedül edzenek. Egyébként a visszaesésben az is benne van, hogy a sportág anyagi támogatása visszaesett, ami általános jelenség. Még jó, hogy vannak segítők, én például a Spirit Autó által biztosított járművel utazhattam el az ob-ra, ami a mostani helyzetben nagy segítség. Azt viszont sajnálom, hogy a klubtól a Rácz testvérek nem tudtak eljönni az ob-ra, iskolai és munkahelyi elfoglaltságaik akadályozták őket, hogy felkészüljenek a bajnokságra.