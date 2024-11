Nagykanizsai Futsal Club - Vehir.hu Futsal Veszprém 0-11 (0-5)

Nagykanizsa, 300 néző. Jv.: Vass I.

Nagykanizsa FC: Szőke R. - Kollár, Bolla, Schuller, Kovács Gy. Csere: Szabó Á. (kapus), Horváth G., Németh M., Béli M., Bozsoki, Dömötörfy, Gyurcsányi, Millei. Játékos-edző: Gyurcsányi Zsolt.

Gólszerzők: Matheus da Silva (3., 12., 31., 25., 36.), Tatai (5., 33.), Horváth B. (15.), Lipl (19.), Vér (37., 40.)

A nem kimondottan jó bajnoki sorozatot futó nagykanizsaiak az NB I masszív gárdájának számító Veszprémmel találkoztak, s egyértelmű volt az esélyeket illetően, hogy a továbbjutás a vendégek számára bír nagyobb valószínűséggel.

Mindezt már rögtön a találkozó elején nyomatékosította is a vendégcsapat, az 5. percben már két góllal vezettek. A mérkőzés menete lényegében úgy változott, hogy vagy nyomott a Futsal Veszprém, vagy még inkább fokozta a nyomást a Veszprém vármegyei legénység. Tatai Józsefék egyszerűen más sebességgel közlekedtek a pályán, dinamikában, gondolkodásban is a hazaiak fölé nőttek. S hogy a kanizsaiak igyekezetét azért értékelték az NB I-es csapat részéről, arra bizonyságul szolgáltatott, hogy egy holtidős meccspillanat közben a vendégek szakvezetője, Javi Rodríguez Nebreda az éppen bosszankodó Kovács Györggyel pacsizott le elismerésképpen. Ebből egyben az is leszűrhettük, hogy a dél-zalaiaknak ezúttal semmi sem sikerült, ami azt jelentette, hogy a Vehir.hu Futsal Veszprém biztosan került a nyolcaddöntő mezőnyébe a Magyar Kupa 2024-2025-ös sorozatában.

Tizenegy gólt lőtt a Vesztprém, talán, mert november 11-én játszottak...