Lőtérnek jobb helyszínt elképzelni sem nagyon lehet. Kőhajításra van a falu, mégis tökéletesen elzárt, három oldalról magas, bokrokkal és fákkal benőtt partfal garantálja, hogy egyetlen lövedék se tévedhessen el, a bejárat felől pedig épület áll lőállásokkal. Ezeket mondjuk a szituációs lövészetben éppen nem használják, de erről később.

A szituációs lövészet Európa-bajnoka, Simon Kolos a taktikai házban

Fotó: Sári Marianna

- Ez a lőtér már a rendszerváltás előtt működött, akkoriban a Magyar Honvédelmi Szövetség égisze alatt, aztán a falu sportegyesülete lett a gazdája, abban az időben még mi, rendőrök is jártunk ide gyakorolni - mesélte Horváth Gábor, a szituációs lövészek elnöke, amúgy hivatásos rendőr. - Egy ideig úgymond alacsony volt a kihasználtsága, aztán létrejött a mi közösségünk, mely ugyan albérlőként, de tökéletes otthonra talált itt.

A való életben ritka a céltáblaszerű ellenfél

A szituációs lövészet az elnök elmondása szerint Amerikából kezdett terjedni, eredetileg arra találták ki, hogy a fegyveres testületek tagjainak a felkészülését szolgálja. Hétköznapi módon talán úgy lehet elmagyarázni, hogy a lövészetet igyekeznek életszerűvé tenni, plusz kihívásokkal megnehezíteni - elvégre egy kommandós is ritkán találkozik a való világban céltáblaszerű ellenfelekkel.

- A lőterünkön négy pályát építettünk fel - mutatta meg a "birodalmat" Horváth Gábor. - A legizgalmasabb talán a taktikai ház, ahová belépve a lövész fedezékről fedezékre, paravánról paravánra halad és közben sorra küzdi le az eléje kerülő célokat. Az ellenséget megjelenítő alakok a legkülönfélébb helyeken bukkannak elő, illetve nehezítésként mindegyik mellett-előtt van más színű, "baráti" céltábla is (mint a valóságban az ártatlan civilek), melyekre nem szabad lőni. Az "ellenségeket" meghatározott számú lövéssel kell leküzdeni, a versenyeken a találatok mellett fontos az idő, közben tárat is kell cserélni. A versenybírák azt is figyelik, hogy a lövész megfelelően használta-e a fedezékeket, nem tévedt-e ellenséges tűzbe. Olyan is van, hogy menet közben fegyvert kell cserélni, pisztolyról sörétesre, karabélyra váltani. Szóval nagy figyelmet követelő, összetett feladatról van szó.