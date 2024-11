A ZTE SK csapatában női és férfi versenyzők vegyesen indultak, de ezt a szabályok is megkövetelik. A súlyemelés rendszerében is a masters versenyzők életkoruk szerint tíz évente kerülnek más korosztályba, így összesen négy kategóriában indultak a ZTE SK sportolói is, akik persze kiegészültek más csapatok emelőivel. Az „A” 35-44 éves korig, „B” 45-54 éves korig, „C” 55-64 éves korig, és „D” 64 év felett.

Súlyemelés, Alpok Adria Kupa és a ZTE SK csapata, balról Danicser Anita, Laczi Katalin, Kónya Zsolt, dr. Muhoray Árpád, Gyurkovics Ferenc, Bódis-Szabó Katinka, Szabó György.

Fotó: ZTE SK

A hölgyek között Laczi Katalin aranyérmes lett, egyben elnyerte a legjobb női versenyzői címet is, míg Bódis-Szabó Katinka a második helyet szerezte meg. Az erőemelésben világbajnok Danicser Anita most súlyemelésben mérette meg magát és itt korcsoportjában az 5. lett.

A férfiak is jól szerepeltek az egyébként igen erős népes mezőnyükben, melyben szlovén és olasz válogatottak is indultak. A férfiak versenyében az aranyérmet azonban a magyar Gyurkovics Ferenc nyerte meg masters rekordokat jelentő szakítás és lökés eredményekkel. A magyar férfi csapat másik két tagja közül Szabó György a 7., Kónya Zsolt a 8. helyet szerezte meg a népes mezőnyben.

A csapatok értékelésében a ZTE SK masters hölgyei a csapatverseny második helyezését szerezték meg, s meg kell jegyezni, hogy a magyar delegációt vezető dr. Muhoray Árpád a nemzetközi versenybíróság tagjaként tevékenykedett.

A ZTE SK színeiben indult versenyzők eredményei. Nők. +87 kg: Danicser Anita 104 kg (45 kg, 59 kg). 64 kg: Laczi Katalin 131 kg (59 kg, 72 kg). 87 kg: Bódis-Szabó Katinka 154 kg (67 kg, 87 kg). Férfiak. +109 kg: Gyurkovics Ferenc 342 kg (152, 190 kg). 89 kg: Kónya Zsolt 161 kg (68 kg, 93 kg). 96 kg: Szabó György 178 kg (83 kg, 95 kg).

Az Alpok-Adria Kupasorozat új 7 éves ciklusának következő masters fordulója jövőre szintén Olaszországban lesz megrendezve, ám Friuli-Venezia-Giulia tartományban.