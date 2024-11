Az estet dr. Bartos Ádám egyetemi docens szervezte és vezette, nemcsak a múltról, hanem a tervezett jövőről is faggatva a többszörös országos bajnok sportolót. Kaizinger Balázs pedig azt is elmesélte, milyen volt az út az olimpiára, s mennyi munka és áldozat fekszik abban, hogy részese lehetett idén a párizsi ötkarikása játékoknak.

Kaizinger Balázs arról is mesélt Keszthelyen, milyen volt az út az olimpiára

Fotó: ZH

Út az olimpiára

A kötetlen beszélgetés során elhangzott: 28 év után ismét volt magyar lovastusa-versenyző a világ legnagyobb sporteseményén. Dr. Bartos Ádám arról is faggatta a campus vendégét, hogyan s milyen indíttatásra indult a pályafutása Zalában, Kaizinger Balázs szavaiból pedig kiderült: rögös volt az út az olimpiára, amely sok lemondással járt.

Magyarországot képviselni

Arról is szó esett, sok lovas állampolgárságot vált a jobb lehetőségekért. A kiváló sportember ezzel kapcsolatban leszögezte, ő ezt soha nem akarta, hisz az álma mindig is az volt, hogy Magyarországot képviselhesse az olimpián.

Teljesült Kaizinger Balázs álma. Az út az olimpiára rögös volt

Fotó: ZH

A ménesgazda szak sikere

– Egyetemünkön 2008 óta van lovas képzés, s kiemelkedik a ménesgazda szak. Tizenöt év alatt mindig igyekeztünk példaképeket, érdekes személyiségeket is bemutatni a hallgatóknak, s e szándékunk ezúttal is teljesült – mondta lapunknak dr. Bartos Ádám, hozzátéve, a Georgikonon a képzést lovarda is szolgálja, s Magyarországon, iskolarendszerű oktatásban egyedül Keszthelyen van gyakorlati fogathajtás-oktatás.

Négy év Rádiházán

Kaizinger Balázs Herr Cooles Classico nyergében lovagolt Párizsban, de nem feledi a kezdeteket sem: 1991-től a rádiházi ménesben, a lovastusa akkori központjában gyakorolt négy éven át Török László mentorálásával. Felkészülését edzőként Grózner Szilárd, Gecse Csaba és Mámorosi Gyula segítette.

Kaizinger Balázs az olimpia után hazaköltözött, s most már azon dolgozik, hogy újabb lovasok is eljuthassanak az ötkarikás játékokra

Fotó: ZH

Dr. Bartos Ádám és Kaizinger Balázs barátsága nem újkeletű

Fotó: ZH-archív

Valóra vált álom

Később, mezőgazdasági szakközépiskolásként a kaposvári lovasakadémián versenyzett, majd 2000 őszétől egy ősi magyar fajtával, a gidránnal tette próbára tudását, s ekkor már világkupadöntőre is minősült. Aztán 2015-ben kiköltözött Németországba, 2020-ban pedig csatlakozott az Olimpiai Fejlesztési Programhoz, a kvótaszerzés reményében. A terv s az álom pedig valóra vált.