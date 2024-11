- A papírforma szerint ez a harmadik helyezés reális, de ugye, a 2022-es sorozatot megnyertük abban a csoportban, melyben az angolok, az olaszok és a németek szerepeltek - válaszolta Pisont István. - Viszont ha belemegyünk - és menjünk bele! - a két menetelésbe, nem ugyanaz a kettő. Az Eb után, ahogy elkezdtük, frusztrált volt mindenki, közben folyamatos csapatépítés is zajlik. Ha nagyon szigorúak vagyunk, az Eb-csapatból csak Sallai, Szoboszlai és Varga maradt végig az őszre. Rossi döntéseit pedig el kell fogadni, hogy tehetségeknek is ad lehetőséget, ami ösztönző számukra. Most éppen Gruber Zsombor mutatkozott be, aki például nemrég még nálunk, a ZTE-ben futballozott. Ami pedig a Nemzetek Ligáját illeti. Szerintem nekünk ez nagyon jó sorozat. A válogatott átlagéletkora 26 év körül van, ez fontos, élményt ad mindenkinek, mindenki megmozdul, ha válogatott meccs következik. Itthon, hatvanezer ember előtt játszani, semmivel sem összehasonlítható dolog, iszonyatos fejlődést adhat játékosoknak. Lehet, hogy nem mi vagyunk a favoritok mondjuk a németek ellen, de úgy érkezik ide egy ilyen kaliberű csapat is, hogy figyelni kell.

Az őszinte válasz

Felvetődhet a kérdés: nem sajnálja Pisont István, hogy nem "mai gyerek", s nem ilyen miliőben szerepelhetett anno a válogatottban? Örültünk, hogy őszintén válaszolt, s nem a múlt sebeit hozta elő, vagy a "bezzeg, ha a mi időnkben ez lett volna" sirámot...

- Nem fogalmaznék úgy, hogy sajnálom, mert minden megadatott a pályafutásomban - mondta. - Hatszoros bajnok vagyok, háromszor idehaza, háromszor Izraelben, olyan szuper játékosokkal játszhattam a válogatottban, mint Détári Lajos, Kovács Kálmán, Kiprich József vagy Vincze István, és mi is futballoztunk telt ház előtt a Puskás-stadionban. Szerintem irigylésre méltó, amit elértem, csak az az egy fáj, hogy nem jutottunk ki vb-re vagy Eb-re. A mostani atmoszféra nagyon jó, amiben a válogatott pályára léphet. Ezek a fiatalok, akik most a válogatottban futballoznak, nagyon közel vannak a még fiatalabb generációhoz, és ez nagyon sokat jelenthet a magyar futballnak. Elérhető célok vannak, melyek ösztönzőleg hatnak mindenkire.