ZNET-Telekom Becsehely–Zalaszentmihály 5–1 (1–0)

Becsehely. Jv.: Vass Zs.

Becsehely: Iványi – Májer S., Nemes, Török, Bódi, Bölcz (Hans), Szakony (Pókec), Balassa, Molnár M., Kovács Gy. (Horváth F.), Májer M. (Födő). Játékos-edző: Kovács György.

Zalaszentmihály: Borsos – Csilits, Végh, Soós, Varga P., Izsán, Horváth N., Sebestyén, Horváth M., Belső, Janda. Edző: Balog Zoltán.

Az első 10 percben a két kapufa után „beleült” a hazai csapat a meccsbe, felvette az ellenfél játékának ritmusát. Szünet után, az egyenlítő gól észhez térítette a becsehelyieket, nekiálltak játszani a saját játékukat, ez gólokban is megmutatkozott, így megérdemelt hazai győzelem született.

Gólszerzők: Kovács Gy. (3), Molnár M., Balassa, ill. Soós.

Jók: Balassa (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. –.

U19: Becsehely–Zalaszentmihály 4–1.

Óhíd–Miklósfa 6–1 (3–1)

Óhíd. Jv.: Táncos Sz.

Óhíd: Szabó Z. – Nagy A. (Hegedűs L.), Kiss G., Nagy Im. (Párizs), Varga B. (Tóth G.), Fraller, Csik, Kasper, Fekete, Varga J., Nagy Is. (Hegedüs P.). Edző: Kiss József.

Miklósfa: Szollár – Fábián, Horváth Zs., Mona, Halajkó (Turi), Puskás, Tóth Zs., Földesi (Huber), Orsós, Tukszár, Déri. Edző: Tóth György.

Megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: Fraller (2), Nagy Im. (2), Tóth G., Párizs, ill. Orsós.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Alsópáhok-Zalaapáti–Zalaware-Botfa 0–2 (0–1)

Alsópáhok. Jv.: Bolla L.

Alsópáhok-Zalaapáti: Boncföldi – Márton, Szenecsár, Horváth D. (Molnár P.), Fekete, Pesti, Lutor, Soós, Mikola (Simon-Bognár), Megyeri, Szokoli. Edző: Kiss László.

Botfa: Tóth Zs. – Németh Á. (Szabó Z.), Couves Ricky (Sóska), Regel, Odonics, Fatér, Zelkó, Mavolo (Németh R.), Gaál, Kecskés (Milics), Mátyás. Edző: Nagy Péter.

Döntetlenszagú mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó vendégcsapat elvitte a három pontot.

Gólszerzők: Gaál, Odonics.

Jók: Boncföldi, Márton, Mikola, ill. az egész csapat.

U19: Zalaapáti-Alsópáhok–Botfa 0–3.

Technoroll Teskánd II–Windoor-Páterdomb 1–6 (0–3)

Teskánd. Jv.: Takács G.

Teskánd II: Szemes – Novák, Kiss Domonkos, Csonka, Szabó B., Vincze (Kiss Dominik), Aliouane (Bakos), Gecseg, Nagy-Balázs (Richter), Kovács M., Csillag (Józsa M.). Játékos-edző: Gecseg Ádám.

Páterdomb: Szilasi – Németh B., Viola, Kiss B. (Pánczél), Vincze, Pogacsics, Csiszár (Gyenese), Baksa, Major Á., Major G. (Balázs), Gortka. Edző: Bencze Péter.

A mélyen tudása alatt játszó hazai csapat egy pillanatig sem tudta lassítani a nagyszerű napot kifogó Páterdombot. A mérkőzést már az első félidőben eldöntő vendégek végig magabiztosan és jobban akarva ilyen arányban is megérdemelten vitték el a három pontot. A teskándiaknak változtatni kell a hozzáállásukon, ha továbbra is az élmezőnyhöz akarnak tartozni, ugyanis ez a játék a megye III-ban is kevés lenne. A hazaiak gratulálnak a Páterdombnak a nagyarányú győzelemhez.

Gólszerzők: Szabó B., ill. Pogacsics (3), Major Á., Major G., Balázs.

Jók: Kovács M., ill. Pogacsics (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.