Az őszi szezon során több találkozót is elhalasztottak különböző okok miatt. A múlt hét végén és most is pótolt meccsek következtek, ezek közül a Clean Medic Zalalövő–Csesztreg összecsapás rangadónak is beillett.

A zalalövői pótolt mérkőzés egyik jelenete, fehérben a Zalalövő, zöldben a Csesztreg

Fotó: Pezzetta Umberto

Végül az is lett, hiszen egy parázs hangulatú derbit vívott egymással a két csapat. A végeredmény 1-1-es döntetlen, a mérkőzés lefújása után egy kisebb csetepaté is kialakult a játékosok között, de aztán megnyugodtak a kedélyek.

Gyenesdiáson pedig meglepetés született: a Gyenes ugyanis nem kis bravúrral legyőzte 3–2-re a Technoroll Teskándot. A teskándiak a múlt heti zalakomári vereségük után megint beleszaladtak egybe.

Clean Medic Zalalövő–Csesztreg 1–1 (0–0)

Zalalövő, 150 néző. Jv.: Major Zs.

Zalalövő: Kovács D. – Őr, Agg (Berkovics), Bekes, Kellner (Horváth T.), Radics, Cseresnyés (Sonkoly), Földvári, Horváth D., Mesics, Sipos (Tóth B.). Edző: Ostrom János.

Csesztreg: Gergő – Póczak, Lovrencsics (Németh G.), Szabó K., Biharvári, Őri Cs., Nagy N., Kiss B., Őri M., Elek, Németh D. (Orbán). Edző: Tamás Tamás.

A 10. percben szép vendégtámadás végén Őri Csaba vitte el a labdát a hazai kapus mellett, majd Őri Martinhoz passzolt, aki jó helyzetben eltörte a labdát. A 37. percben Őri Martin futott el a bal szélen, középre adott labdáját Kiss Bálint nem találta el. Az első játékrész vendégfölénnyel telt, a szünet után kiegyenlítettebb lett a játék, a hazai gárda teljesítménye feljavult. A 69. percben Sipos lekészített labdáját Berkovics 15 méterről szépen lőtte a bal alsó sarokba, 1–0. Egy perc múlva egyenlített a vendégcsapat, szöglet után Biharvári közelről fejelt a hálóba, 1–1. A 74- percben Cseresnyés távoli lövését védte bravúrral a csesztregi portás, a kipattanót Kellner lőtte a léc fölé. Végül ellentétes félidők után igazságos döntetlen született.

Gólszerzők: Berkovics, ill. Biharvári.

Jók: Bekes, Őr, Cseresnyés, Berkovics, ill. Őri Cs., Kiss Bá., Elek.

U19: Zalalövő–Csesztreg 8–0.