Nyilván megyei szinten nincs olyan dilemmájuk a csapatoknak, hogy mit tegyenek most. Pályafűtés hiányában az égiek döntenek, de kíváncsiak voltunk arra is, hogy mindent megold-e, ha alácsövezve és fűtési rendszerrel ellátott a pálya.

A pályafűtés Bodrogi Csaba szerint elsősorban a fűnek lett kitalálva, de ezért segít si, ha megjön a hó.

Fotó: ZH

A pályafűtés sem old meg mindent

A labdarúgó NB I.-ben a válogatott mérkőzések után kéthetes pihenőt követően a 14. forduló mérkőzéseivel folytatódik az élvonal sorozata. A ZTE FC vasárnap Pakson szerepel, a pályával most nem kell foglalkozniuk az egerszegi létesítmény munkatársainak. A laikusok persze mondhatják, esett a hó, akkor minek a pályafűtés? A Városi Sportlétesítmény Gondnokság igazgatója, Bodrogi Csaba volt segítségünkre abban, hogy elmagyarázza: a pályafűtés sem oldhat meg mindent azonnal.

Elhitetik a fűvel, hogy nincs tél...

- A pályafűtés nem arról szól, hogy leolvasztja a havat - oszlatott el a "tévhitet" Bodrogi Csaba. - Én úgy fogalmaznám meg a lényegét: elhitetjük a fűvel, hogy nincs tél. A fűtés felmelegíti a talajt, és főleg a fű gyökérzónáját, hogy a vegetáció fennmaradjon. Nyilván nekünk is van tapasztalatunk abban, hogy a pályafűtés segít a hó olvadásában is. Viszont ez sem megy azonnal. Ha úgy, mint ma éjjel leesik a hó, abból nem következik automatikusan, hogy reggel bekapcsoljuk a fűtést és délutánra már el is tűnik. Kell egy-két nap, hogy a talaj átmelegedjen, kifejtse hatását.

Költséges dolog

Az, hogy mikor érdemes elkezdeni fűteni a pályát, sok mindentől függ. Bodrogi Csaba nem mellékesen azt is megjegyezte: költséges dolog. A gyakorlatban mindez úgy fest: amikor úgy érzik és úgy látják, akkor javasolják például itt helyben a futballklubnak, hogy érdemes lenne nekiállni...

Az időjárás dönt

-A pályán vannak szenzorok, melyek jelzik a pályatest hőmérsékletét, s amikor szükséges, akkor döntünk a fűtés elindításáról - mondta a szakember. - Volt már olyan, hogy december közepén elkezdtük fűteni a pályát, vagyis a füvet, de volt olyan, is, hogy csak január közepén indult be, két héttel a tavaszi rajt előtt. Mindezt mindig az időjárás dönti el. Ott van még az inframelegítés, ami a füvet felülről melegíti. Ez az ideális megoldás, hogy a fű alulról és felülről is kapjon hőt. Minket is segít szakember abban, hogy mikor mit alkalmazzunk és ma már ez is egy szakma. Ám, amivel nem lehet mit kezdeni: ha hirtelen zúdul nyakunkba a hó.

Mint most, de úgy tűnik, sőt, biztos, hogy emiatt egyetlen NB I.-es mérkőzés sem marad majd el.