Három pont az FC Nagykanizsa előnye a Délnyugati csoportban és már egy döntetlennel, de akár egy vereséggel is az élen maradhatna, hogy elmondja: a félszezont az élen zárta. Nyilván nem ez a két utóbbi verzió a célja Gabala Krisztián vezette FC Nagykanizsa csapatának, hanem az újabb győzelem.

Az FC Nagykanizsa házi góllövőlistáját János Norbert (középen, pirosban) vezeti 7 találattal

Fotó: Szakony Attila

Ez utóbbira pedig megvan az esély, hiszen jó formában van a kanizsai csapat. Tíz mérkőzés óta veretlen, és ebben a tízmeccses sorozatban voltak rangadók is. Az FC Nagykanizsa csapatának kerete pedig bő, jó példa erre a mérkőzései, hiszen a kispadról olyan labdarúgók képesek beszállni a mérkőzéseikbe, akik akár kezdők is lehetnének, ennélfogva csereként is hatékonyan segítik a csapatot. Többek között, ez is az egyik fegyvere a mostani FC Nagykanizsának, hiszen nyert meg mérkőzést úgy, hogy éppen a cserék adtak lendületet a játékuknak.

A vasárnapi ellenfél, a Dunaharaszti MTK a 10. helyen áll, papíron tehát mindenképpen a Nagykanizsa az esélyes. Csakhogy, a Dunaharaszti kellemetlen stílusú csapat, legutóbb a Kaposvárral ikszelt. Vasárnap, kanizsai siker esetén elmondható lenne: a dél-zalaiak három pont előnnyel kezdhetik a "tavaszt" - egy hét múlva ugyancsak idehaza a Siófok ellen...