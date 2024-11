A dallasi AT&T Stadionban minden bizonnyal telt ház lesz pénteken, de eleve az volt a cél, hogy az legyen. Az egykori nehézsúlyú világbajnok 58 éves Mike Tyson és a 27 esztendős influenszer, Jake Paul meccse a generációk harca lesz, és Németh Brendon is így érzi ezt. Vélhetően ez volt a cél, hogy legyen benne egy ilyen elem: mit jelent a 31 év korkülönbség. Mike Tyson karrierje lehengerlő, Iron Mike valaha legyőzhetetlen volt. Az ifjú Jack Paul viszont testi adottságait használná ki, no meg azt, hogy négy éve bunyózik. Nem is rosszul...

Németh Brendon is kíváncsi lenne, milyen egy ringben lenni Mike Tysonnal

Fotó: Pezzetta Umberto

Németh Brendon képben van

Mi várható egy ilyen mérkőzésen? Erről kérdeztük a Zalaegerszegi Box Klub edzőjét, Füzesi József "Bunyót" és 18 éves tanítványát, az ifjúsági világbajnoki 5. helyezett Németh Brendont. Elöljáróban annyit: a közelgő tengerentúli mérkőzéssel kapcsolatban mindketten képben vannak, nem kellett elmagyarázni, miről van szó. Az alapkérdés az, hogy egy 58 éves ember, még ha korábban világbajnok is volt, képes-e felvenni egy ereje teljében lévő, edzésben lévő bunyóssal a harcot.

A kondíció döntő lesz

- Nehéz ezt megmondani - válaszolta a felvetésre Füzesi József, aki kifejttette, mire gondol. - Nem lehet tudni, hogy Tyson milyen állapotban van. Persze, edz, meg minden, mögötte van egy páratlan meccstapasztalat a profi boksz világából, de... Hiába edz, ha nem tud rendesen felkészülni a harcra, ezért pontosan kellene tudni, milyen állapotban van most. A kondíció döntő lesz, ha nem lesz levegője Tysonnak, nem bírja majd végig.

Nos, egy alkalommal már elhalasztották a mérkőzést, hiszen eredetileg a nyár közepén rendezték volna meg. Akkor Mike Tyson rosszulléte miatt maradt el a mérkőzés, akinek egy repülőút során újult ki a fekélyes betegsége, és ebben az állapotban nem folytathatta a felkészülést. A dallasi mérkőzést 8x2 percesre tervezik, ami abszolút egyedinek tekinthető. Az amatőr bokszban háromszor három perc a mérkőzésidő, a profi szervezeteknél különböző hosszúságúak a meccsek (4-szer 3, 6-szor 3, 8-szor 3, 10-szer 3, illetve 12-szer 3 perc).