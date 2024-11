Nagykanizsai FC–Tihanyi FC 13-2 (4-1)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Papp Á.

NFC: Szabó Á. – Dömötörfy, Schuller, Béli M., Kovács Gy. Csere: Hetesi, Millei, Németh M., Gyurcsányi, Bozsoki, Molnár S. Játékos-edző: Gyurcsányi Zsolt.

Gólszerzők: Molnár S. (5., 32.), Kovács Gy. (13., 19., 34.), Béli M. (20., 32.), Bozsoki (21.), Hetesi (26.), Millei (27., 39., 40.), Dömötörfy (36.), illetve Varga M. (19.), Tar (27.).

A hazai csapat nagy lendülettel indított, s több kanizsai játékost is nagypályás sikerélmények repítették: előbb a labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjában a Bicskei TC-vel az élen telelő Molnár Sándor, majd Bozsoki Imre talált be, aztán a Zala vármegyei második vonalában őszi bajnok Becsehely csatára, Kovács György következett. Domináltak a kanizsaiak, a második félidőben pedig még inkább kidomborodott a különbség a két csapat között, amihez kellett az is, hogy a vendégek szűk rotációval érkeztek.