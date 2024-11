A Nemzetközi Iskolasport Szövetség (ISF) nagyszabású világeseménye a Gymnasiade, amit az idén Bahrein fővárosában, Manamában rendeztek meg. Az úszók csapatában természetesen ott volt a Zalaco-ZÚK kiválósága, Nagy Napsugár, aki két aranyéremmel és egy hatodik helyezéssel járult hozzá a magyar csapat remek szerepléséhez. Nagy Napsugár a 800 méteres gyorsúszásban 8:44,83 perces időeredménnyel győzött és ugyancsak aranyérmet vehetett át a 400 m gyors döntője után is (4:17,25). A 200 méteres gyorsúszásban a 2:06,21 idővel lett hatodik.

Nagy Napsugár a bahreini Gymnasiade logóját mutatja. Érdemes volt neki elutaznia...

Fotó: Zalaco ZÚK

Nagy Napsugár előtt itt az új feladat

Bahrein után pedig itt az újabb feladat, hiszen szerdától Kaposváron rendezik a felnőttek rövidpályás országos bajnokságát, ami egyben válogató is a decemberi budapesti rövidpályás vb-re. Ám előbb arról, mi történt Bahreinben, hiszen "Sugi" két aranyérme szépen csillog.

- Először vettem részt a Gymnasiadén és bevallom, meglepett, hogy milyen sokan indultak - mesélte Nagy Napsugár. - Hetven ország ötezernégyszáz sportolója vett részt az eseményen, nagyon nagy élmény volt, hogy én is ott lehettem. Az úszásaimmal is elégedett voltam, főleg úgy, hogy előtte betegeskedtem, de szerencsére így is sikerült két aranyat szereznem.

Sokat viszont nem pihenhet. Nagy Napsugár decemberben tölti be a 16. életévét, de azt már elmondhatja magáról, hogy részt vett egy felnőtt világversenyen, hiszen tavaly a romániai Eb-n volt a magyar csapat tagja. Az pedig, hogy az idén idehaza rendezik a vb-t, érthető, hogy még inkább motiválja.

- Nagyon jó lenne és szeretném is megúszni a szintidőt a decemberi vb-re - mondta el erről a tehetséges úszó.- Az országos bajnokságon öt számban indulok, de a legnagyobb esélyem az ezerötszáz méteres számban van arra, hogy szintet teljesítsek. Ehhez persze egyéni csúcsot kellene úszni, de remélem, hogy sikerül mindez.

A nyílt vízi úszásban is remekel

Nos, gyorsan kiderül, hiszen a női 1500 méteres számot már szerdán megrendezik Kaposváron. Nagy Napsugár esetében pedig azt is meg kell említeni, hogy nemcsak a medencés számokban, hanem a nyílt vízi úszásban is remekel. Választani viszont még nem tud, illetve nem is akar...