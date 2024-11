Egy hete hasonló volt a helyzet, hiszen akkor is már a korábban elhalasztott találkozók szerepeltek a programban. Akkor a vármegyei I. osztályban egy találkozó, a Csesztreg-Semjénháza meccs elmaradt, hiszen a vendégcsapat nem tudott kiállni. Nos, ezúttal a Semjénháza lesz a házigazda és Kárpáti István elnök érdeklődésünkre elmondta, sérülések és betegségek miatt voltak kénytelenek lemondani a múltkori találkozót. Ezúttal meglesznek és vasárnap azt a Zalakomárt fogadják, amely egy hete nem kis meglepetésre legyőzte a Teskándot.

A vármegyei I. osztály két élcsapata, a Csesztreg (zöldben) és a Teskánd (kékben) is idegenbe utazik. Előbbieknek szombaton az útjuk Zalalövőre, utóbbiaknak Gyenesdiásra vezet majd.

Fotó: Szekeres Péter

Szombaton két találkozót rendeznek, a Teskánd most a Gyenesdiás vendége, míg a hetedik mérkőzés óta veretlen Zalalövő a Csesztreget fogadja. Ez a megyei futballban mindig is egy jó párosításnak számított és ezt erősítette meg Ostrom János, a Zalalövő edzője is, aki szerint egy jó meccset játszhatnak. Sőt, a Zalalövő akár még a második helyre is felléphet egy sikerrel.

-Megteszünk mindent, együtt van a csapat, csak az a gond, hogy két védőjátékosunk sérülés és piros lap miatt kiesik erre a találkozóra - említette Ostrom János. - A Csesztreg jó csapat, mindig derbi, amikor egymás ellen játszunk, és jó időt is mondanak szombatra. Jó kis meccs meccs lehet ez. Ha meg tudjuk fogni a csatáraikat, jó esély lehet a győzelemre is, de összességében háromesélyes a meccs.

Ha a Zalalövő nyerne, valóban a második helyen telelhetne, hiszen egy ponttal megelőzné a Csesztreget és a Hévízt. Utóbbi csapat már nem játszik idén. Az előbbi forgatókönyv szerint a Teskánd, ha nyerne, szintén beelőzné őket, de most is hozzá kell tenni: a tabella majd csak tavaszra lesz teljes, hiszen egy őszi meccset, a Zalaszentgrót-Csesztreg találkozót ekkor pótolnak.

S ha már a Hévíz szóba került. Múlt héten írtunk róla, hogy változások várhatók a csapatnál. Noha az érintettek nem nyilatkoznak róla, de úgy tudjuk Damina László edző nem marad az I. osztályú csapat élén, amely bajnoki esélyesnek is tekinthető, valamint a klub vezetésében is változás várható. Sikerült beszélnünk Naszádos Péterrel, Hévíz polgármesterével, aki annyit mondott: akkor szeretnének a Hévíz SK-val kapcsolatban bármilyen információt megosztani, amikor már konkrétumokkal is szolgálnak. Mindez a sportegyesület közgyűlése után várható.