A ZTE FC 4-2-re legyőzte hazai pályán a forduló előtt második helyezett Puskás Akadémia FC csapatát. Értékelnek a vezetőedzők.

- Örülök a sikernek, hiszen jó régóta vártunk már rá - kezdte evvel értékelését Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője. - Az előző meccseinket is jól ment a játék, de a győzelem hiányzott. A második félidőben egy szakasz, amikor kiestünk a ritmusból, de összességében szép gólokat lőttünk, jó volt a játék. Ennek a győzelemnek építő jellegűnek kell lennie a csapat számára a jövőt tekintve. A győzelem értékét az is növeli, hogy a mezőny egyik legjobb csapata ellen értük el.

A ZTE FC korábban a három belső védők, vagy ahogy nevezik, ötvédős felállásban játszott, ma viszont négy védővel állt fel. Az kérdeztük a szakvezetőtől, hogy a kényszer szülte mindezt, hiszen sérülések miatt többen is hiányoztak a meccskeretből, vagy az ellenfél miatt választották most ezt a felállást.

- Valóban kiestek a csapatból játékosok és maradt három belső védőm, és amilyen passzban vagyunk az utóbbi időben, állítom ma ketten megsérültek volna... - vitt némi iróniát a válaszába Márton Gábor. - Valóban az ötvédős felállásban futballoztunk korábban, volt, amikor nyertünk, de volt, amikor kikaptunk. Ma viszont azt láttuk jónak, és erre tettük le a voksunkat, hogy legyen négy védő, ami működött.

Yohan Croizet teljesítményéről is kérdeztük a szakvezetőt. Nevezetesen: véleménye szerint ebben a szezonban ez volt a legjobb meccse a franciának?

- Yohan a nyáron későn csatlakozott hozzánk, majd amikor már ismét kezdő lehetett volna, akkor megsérült. Rutinos futballista, de vissza kellett építeni, az utolsó két találkozón már megmutatta mit tud. Megértette azt is, hogy most éppen a támadóknál van a keretben hiányposzt, így feljebb játszik. A végén még megszereti... Ki kell emelni őt, de mindenkit, hiszen nem csak egy ember dönti el a meccsek sorsát, ma is így volt.

Hornyák Zsolt, a Puskás FC vezetőedzője egyáltalán nem lehetett elégedett...

Fotó: Szekeres Péter

A vendégek részéről Hornyák Zsolt már korántsem volt ennyire elégedett, és ennek hangot is adott.

- Természetesen gratulálok a ZTE-nek a győzelemhez, de nagyban megkönnyítettük a dolgát, hiszen az első félidőben engedtük, hogy három gólt lőjön - mondta a vendégek mestere. - Három olyan hibát követtünk el, amit nem lett volna szabad, az ellenfél pedig élt a lehetőséggel. Ez már olyan előnyt jelentett a hazaiak számára, hogy szinte el is dőlt itt a mérkőzés. A második félidő már máshogy nézett ki, de három-null után ez már nehéz volt. Úgy jöttünk ide, mintha világbajnokok lennénk, és ezt nem lehet, ezt elmondtam az öltözőben is. Ilyen mentalitás nem megfelelő, a szünetben a legnagyobb gondom az volt, hogy kit cseréljek le, ugyanis az egész csapatot le kellett volna. A ZTE FC megbüntette a csapatomat, tőlünk talán csak Favorov volt az, aki mindkét félidőben jó karaktert mutatott.