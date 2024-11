A szombat délután a labdarúgó NB I. 12. fordulójának nyitómérkőzésén a ZTE FC 1-1-es döntetlent ért el az MTK Budapest otthonában.

- Sajnálom, hogy lefújták a mérkőzést, mert úgy érzem, hogy csak idő kérdése lett volna, mikor fordítunk - nyilatkozta az M4 Sportnak Horváth Dávid, az MTK mestere. - Későn jött az egyenlítés, hiszen az ellenfél mélyen védekezett. A gólig is bejutottunk a tizenhatoson belülre, de hiányzott az extra, ami végül jött a gólunknál. Foggal-körömmel védte a kapuját a ZTE, de csapatomban megvolt az akarat, hogy sikerülhet a fordítás is és nem tett bennünket frusztrálttá, hogy sokáig vezet az ellenfél. Azt az akaratot kell a jövőben is mutatnunk.

Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője most másfajta mérkőzésről beszélt, mint amilyeneket korábban vívtak.

- Ez most más meccs volt, mint az előzőek, és úgy kell felfognunk az eredményt, hogy ajándék volt - értékelt Márton Gábor. - A második félidőben nyomoztuk a labdát, én a bravúr kategóriájába sorolom a pontszerzést. Voltak korábban persze olyan meccseink is, amikor mi érdemeltünk volna többet. Megint ilyen gólt kaptunk, mert ha kisakkoztak volna minket, az más, de az egyik legalacsonyabb játékos fejelt a kapuba. Sok a fiatal a csapatban, akik biztosan jobbak lesznek még, de jelenleg az MTK előrébb tart.