A tavalyi országos bajnokságot a Mindszenty-iskolában rendezte meg a Magyar Judo Szövetség és a Zalaegerszegi judo SE, de egészen biztosan sokkal "levegősebb" lesz a sportcsarnokban a rendezvény. A hazai judo legjobbjait most már harmadszor látja vendégül a ZJSE, de korábban is volt már tapasztalata hasonló volumenű viadal megszervezésében, hiszen az országos csapatbajnokságot is már megrendezte.

Az egerszegi judo emlékezik is, hiszen vasárnap a Nagy Miklós Emlékversenyt is megrendezik. Képünk az öt évvel ezelőtti, első alkalommal rendezett emlékversenyen készül, balról Nagysolymosi Sándor, és dr. Putnik Bálint, az egykori jóbarát, közöttük a Nagy Miklósra emlékező albummal.

Fotó: ZH

Judo ob olimpikonokkal

Mi várható most? Nagysolymosi Sándor, a ZJSE vezetőedzője szerint klasszisokkal is találkozhatnak majd az egerszegi sportcsarnokban, de előbb arról, hogy mi a legfontosabb hozadéka számukra ennek a rendezvénynek.

- A cél most is az, hogy fiataljaink testközelből találkozhassanak példaképekkel - árulta el Nagysolymosi Sándor. - Körülbelül száz versenyzőnk lesz jelen a versenyen és olyan ismert judósokkal is összefuthatnak, mint Pupp Réka kétszeres olimpiai ötödik helyezettünk vagy Tóth Krisztián, aki Tokióban volt bronzérmes. De elárulhatom, hogy 44 évesen vállalja az indulást a korábbi klasszis Ungvári Miklós, aki a szövetségi kapitányi pozíciót is betöltötte. Ezen felül pedig szurkolhatnak Mátéffy Gábor klubtársuknak is, aki ismét ott lesz a 73 kg-osok mezőnyében. Tavaly bronzérmet szerzett, de idén olyan erős ez a súlycsoport, hogy bravúr lenne részéről ismét dobogóra állni, ám ki tudja.

"Ottalvós" ez a bajnokság...

Az idei judo országos bajnokság a Dr. Hetényi Antal Emlékverseny nevet viseli, száznegyven indulót várnak, a küzdelmeket pedig ingyen tekinthetik meg a sportszeretők. Az pedig, hogy milyen visszhangja van a judo sportágon belül annak, hogy Egerszegen rendezik meg és nem először az ob-t, erről is megosztott velünk részleteket Nagysolymosi Sándor.

- Mondhatom azt, hogy számolnak velünk, felkerültünk Magyarország judotérképére - mondta a szakember. - A visszhangok szerint jó a szervezés, amit nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező sportvezetők és nemzetközi bírók szavai is alátámasztanak. Zalaegerszeg nincs annyire közel semmihez sem, mégis nagy a létszám és ez egy ottalvós országos bajnokság is. Már pénteken meglesz a mérlegelés, így mindenki itt alszik a másnapi küzdelmekre, hiszen nincs értelme senkinek sem hazautazni, hogy másnap korán visszainduljon.