Ahhoz képest, hogy a legutóbbi bajnokságban a Paks gyakorlatilag végig a mezőny hátsó felében tartózkodott, mi több, a kiesés elkerüléséért harcolt, a nyáron komoly változások történtek náluk. Egy Magyarországon már jól ismert szakembert, Kosztasz Flevarakiszt sikerült a kispadra ültetni, leigazolták a magyar férfi válogatott egyik alapemberét, Benke Szilárdot és az eddigiek alapján a légióskiválasztás is jól sikerült, ami valljuk meg, a mai kosárlabdában meghatározó tényező.

A PVSK elleni legutóbbi győztes találkozón a ZTE KK amerikai játékosa, Billy Garrett (jobbról) indít egy újabb támadást.

Fotó: Szekeres Péter

Hat győzelem és egy vereség eddig a Paks mérlege és az egy vereségüket is a Falco KC ellen szenvedték el. Erőteljes, jó kosárlabdát játszik a Paks, így ahhoz, hogy a Zalakerámia ZTE KK megőrizze a hazai veretlenségét, alighanem most szinte hiba nélküli játékra lesz szüksége. Szerdán Körmenden szó sem volt erről, amit Matthias Zollner vezetőedző is elmondott a vesztes találkozó után. A szakvezető arra arra is kitért, hogy vannak meccsek, amikor nem áll össze a játék, nos, a szerdai, zalai szempontból tényleg ilyen volt.

Az újabb hazai találkozó előtt Baki Gergely, a ZTE KK másodedzője nyilatkozott az egerszegi klub honlapjának, aki megerősítette, hogy nagyon nehéz meccsre számítanak.

– Sajnos kollektíven döcögött a játékunk a második negyedtől Körmenden, de sok időnk nincs a sebeket nyalogatni – mondta a korábbi kiváló játékos. – A fiúk tudják mi a rendszer, szombaton koncentrációban kell több, hiszen becsúsztak olyan hibák, melyek ennek a hiányára vezethetők vissza. A Paks egy nagyon fizikális csapat, sok lepattanót szereznek, de nekünk elsősorban most is a saját játékunkra kell összpontosítani. A tolnaiaknál erős a magyar mag és a külföldi játékosaik is , de bízunk a hazai pályában, hogy vissza tudunk térni a helyes útra.

A 8. forduló szombati találkozói: EPS-Honvéd–MVM-OSE Lions 14.45, Sopron KC–Falco KC Szombathely 18.00, Szolnoki Olajbányász–Körmend 18.00, Zalakerámia ZTE KK–Paks 18.00, Alba Fehérvár–Szeged 18.30.