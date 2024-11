Szepetnek–Zalakomár-Zalakaros 3–2 (1–1)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Farsang B.

Szepetnek: Szekeres – Losonczy, Schuller, Szabó B. (Fadgyas), Dömötör, Kobra, Kocsis, Orsós, Kolman, Pál (Szilveszter), Bános (Üst). Játékos-edző: Nagy Tamás.

Zalakomár-Zalakaros: Dömötör – Neubauer, Horváth L., Horváth J., Madarász Z., Madarász F., Bagó, Szőke, Mészáros, Madarász Sz., Tinó. Edző: Mutter Attila.

Kimondottan jó hetei vannak a Szepetnek SE-nek, az első osztály topcsapatai ellen ért el figyelemreméltó eredményeket, s a kérdés az volt, el tudja-e viselni az esélyesség terhét is a Zalakomár ellen. Sokáig görcsösnek tűnt a játékuk, főképp, hogy a komáriak viszonylag korán vezetéshez is jutottak. Egy büntető értékesítése a második félidőben a nyomásukat követően aztán már egy másik meccs kezdetét is jelenthette volna, viszont később újabb tizenegyes következett, csak éppen a Zalakomár javára. Az esetnél a vendégek második sárgát, ezzel együtt utána piros lapot reklamáltak a hazai Szabó Benjámin „rovására”, ehelyett vehemens reklamálás végett Bagó Bálint távozhatott piros lappal a neve mellett az öltözőbe a komáriak soraiból, miközben csapattársai a fehér pontról elvégzett lövéssel újra vezetéshez jutottak. Kérdés volt mindezek után, hogy a Komár előnye birtokában kibírja-e a szepetneki szorongatást? Nem tudta, hiszen ahogy telt az idő, Orsós Roland kétszer is klasszisokat idézően villant, mellyel a Szepetnek remek formát alátámasztandó három pontot szerzett.

Gólszerzők: Orsós (2), Kobra (11-esből), ill. Horváth J., Szőke (11-esből).

Jók: Szekeres, Schuller, Orsós R., ill. az egész csapat.

Kiállítva: Bagó (71., Zalakomár-Zalakaros), Horváth Zs. (92., Zalakomár-Zalakaros).

U19: Szepetnek–Zalakomár-Zalakaros 3–0.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Csesztreg 0–4 (0–4)

Kiskanizsa, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.

Kiskanizsa: Parragi – Jagarics (Ötvös), Füzesi, Rákhely, Kotnyek, Dolmányos, Petánovics, Takács, Rácz (Horváth G.), Turi (Pataky), Mismás. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.

Csesztreg: Gergő – Lovrencsics (Gerencsér), Szabó K., Németh G. (Könye Balla), Biharvári, Őri Cs., Nagy N. (Kiss B.), Őri M., Elek, Németh D., Tóth B. (Orbán). Edző: Tamás Tamás.

Nagy lendülettel kezdtek a vendégek, és az első hús percben már két gólra nőtt az előnyük. Igaz ebből az egyik öngól volt. Továbbra is a Csesztreg irányított, de néhány hazai támadás is veszélyes volt. Egy formás támadás hozta a vendégek harmadik gólját, majd a félidő utolsó percében 11-esből alakult ki a félidei eredmény. Fordulás után valamelyest változott a játék képe, ebben a játékrészben az erőviszonyok kiegyenlítettebbé váltak, mindkét oldalon voltak veszélyes támadások, de gól már nem született. Összességében a vendégek az első játékrészben mutatott játékukkal magabiztos győzelmet értek el.

Gólszerzők: Németh D., Nagy N., Őri M. (11-esből), Kotnyek (öngól).

Jók: Parragi, Kotnyek, Dolmányos, ill. Biharvári, Őri M., Németh D.