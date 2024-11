Paksi FC II. - FC Nagykanizsa 0-3 (0-1)

Paks, 100 néző- Jv.: Fehérvári.

FC Nagykanizsa: Mészáros - Ekker, Vékony, Kovalovszki, Terbe - Török (László D., 75.), Szökrönyös - Vukk (Kovács T., 87.), Gránicz (Lőrincz B., 46.), Szabó B. - Csörgő (János N., 46.). Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Gólszerzők: Kovalovszki (13.), Vukk (57.), Szabó B. (59. - 11-esből).

Az FC Nagykanizsa szakvezetője, Gabala Krisztián már a következő meccs elé tekinthet

Fotó: Szakony Attila

Mindjárt a mérkőzés elején hátszelet kapott az FC Nagykanizsa listavezető együttese, hiszen széllel háttal kezdhette a mérkőzést. Fontos tényező volt ez, ugyanis viharos szél kíséretében kezdődött a játék és a kanizsaiak azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést a hátszélben. aminek meg is lett az eredménye, hiszen a 13. percben szabó Balázs játszotta meg az előrehúzódó Kovalovszkit, aki 12 méterről. félmagasan lőtt a kapuba, 0-1. A zalaiak továbbra is lendületben maradtak, de több gólt nem értek el. A második félidőben aztán ellenszélben is ment az FC Nagykanizsának. Közeledve ugyanis hatvanadik perchez, megtriplázta előnyét. Előbb az 57. percben egy remekül akció végén Vukk 12 méterről lőtt félmagasan a kapuba, 0-2. Gabala Krisztián csapata tovább ütötte a vasat és büntetőhöz jutott. Az 59. percben a sértett állt a labda mögé és szabó Balázs magabiztosan lőtt a kapuba, 0-3. A meccs eldőlt, hiszen a látottak alapján nehezen volt elképzelhető, hogy a Paks II. csapata ezt a meccset meg tudja fordítani.

Nem is tudta, az FC Nagykanizsa újabb sikerével tovább közelít az őszi elsőségéhez, hiszen függetlenül a 14. forduló további, vasárnapi mérkőzéseitől, a dél-zalaiak maradnak a tabella élén.