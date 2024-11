Majosi SE–FC Nagykanizsa 0-1 (0-1)

Bonyhád, 200 néző. Jv.: Muhari.

FCN: Mészáros – Kovalovszki, Vékony, Szanyi – Godzsajev – Szökrönyös, Terbe, Szabó B. (János, 94.), Vukk (Kovács T., 75.) – László, Lőrincz (Gránicz, 83.). Edző: Gabala Krisztián.

Gólszerző: László (31.).

Pirosban az ismét nagyon hasznosan játszó Terbe Botond egy korábbi, hazai bajnokin

Fotó: Szakony Attila

Élénk iramban kezdődött a meccs, mindkét csapat gólra törően játszott. A hazaiak főleg a Kanizsa bal oldalán tudtak veszélyeztetni, ebből a vitorlából azonban a zalai kispad némi átszervezéssel (Vukk és László cserélt helyet) kifogta a szelet. Az első fél óra igazi ziccer nélkül telt el, a második harminc perc azonban kanizsai góllal kezdődött. Szanyi jobb oldali, nagy bedobása került át egy védő fejéről a hosszú oldalra, onnan Szabó emelte vissza, középen pedig László érkezett és közelről, előre vetődve a hálóba fejelt, 0-1. A vezető gól után kétszer is parázs jelenetek játszódtak le Mészáros kapuja előtt, ám a lövések sorra levágódtak a védőkről, illetve elkerülték a kaput. A szünet előtt némileg csitult a meccs, a Kanizsa hátrébb húzódott, a Majos pedig előre nem volt elég hatékony.

A pihenő alatt mindkét edzőnek sikerült feljebb tekerni csapatánál az elszántságot, de a játék ezzel együtt is inkább a vendégek kedve szerint, a hazai térfélen és kapu előtt zajlott. Lőrincz nagyon szeretett volna gól lőni (egy alkalommal ápolni is kellett, mert testi épségét sem kímélve nekiesett a kapufának), a nagy helyzet viszont Szabó előtt adódott, aki egy visszagurított labdát a 64. percben 14 méterről fölé vágott. Szanyi nagy bedobásai továbbra is rendre zavart okoztak a hazai védelemben, a labdák pedig általában Lászlót találták meg. A 82. percben Szabó előtt nyílt terület, aki jobbról Szökrönyös ugratta ki, a beadására pedig érkezett, de kapáslövését hárította a hazai kapus. A parázs hangulatú hajrában a hazaiak kockáztattak az egyenlítésért, de ettől inkább a vendégek előtt nyíltak lehetőségek. Gól azonban már nem esett.