A négyből lett két pont. A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában 1-1-re végződött az FC Nagykanizsa - BFC Siófok találkozó, ami kanizsai szempontból ha nem is kudarc, de a látottak alapján most nem is jó eredmény. A jó eredmény az FC Nagykanizsa számára a győzelem lett volna, amihez közel is állt Gabala Krisztián együttese, de hiába vezetett és dolgozott ki több helyzetet, a Siófok a második félidőben egyenlített és ez maradt a végeredmény.

Az FC Nagykanizsa játékosa, Ekker Milán szereti jelenlegi posztját, de ha kell ismét előremegy...

Fotó: Szakony Attila

Ilyet még nem látott...

Gabala Krisztán, az FC Nagykanizsa vezetőedzője a mérkőzés után azt nyilatkozta: olyat látott ezen a meccsen, amit edzői pályafutása során még nem...

– Egyszerűen felfoghatatlan. Nyolcadik hete, hogy nagyon stabil csapattá váltunk, de ha véletlenül a kapunk felé gurul a labda, akkor abból gólt kapunk, pedig ellenfeleinknek helyzete nincs. S ma láttam olyan dolgot, amit eddig nem. Azt gondoltam, hogy minden olyan helyzetet, amit ki lehet hagyni, azt már megtapasztaltam, akár a pályafutásom, akár az edzőként. De mi ezen ma túllőttünk – értékelte a látottakat Gabala Krisztián a Kanizsa Médiaház oldalán.

Az FC Nagykanizsa támadó-védője

Nos, valóban akadtak ordító lehetőségek. Ahogy tudósításunkban is jeleztük, Ekker Milán ezúttal nem a védelem jobb oldaldán, hanem gyakorlatilag a támadósorban szerepelt, ami nem véletlen. Korábban támadónak számított a kanizsaiak játékosa, a ZTE FC-ben is ez volt a szerepköre az NB II-ben, az FC Nagykanizsánál szintén. De, hogyan került hátra?

- Amikor még az előző időszakomban itt játszottam Kanizsán, megsérült valaki, pár meccset játszottam jobb védőként - árulta el az FCN játékosa. - Aztán Kaposvárra kerültem, eredetileg ott is támadó voltam, de szintén sérülés miatt kellett hátrébb lépnem. Jó három éve már, hogy hátul ragadtam... Egyébként tetszik nekem ez a szerepkör, szerintem jól is megy itt a játék. Csak azt sajnálom, hogy nem ment be nekem sem az a helyzetem, ami volt. Előtte egy védő lábán irányt váltott a labda, így sípcsonttal tudtam csak lőni. Sajnos kimaradtak a helyzeteink a Siófok ellen, de a Majosi SE otthonába nyerni akarunk, hiszen bajnokok szeretnénk lenni.

Ekker Milán sárga lapok miatt nem játszhat az utolsó őszi találkozójukon. KA