FC Nagykanizsa–BFC Siófok 1-1 (1-0)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Papp Á.

FC Nagykanizsa: Mészáros - Vukk (Kovács T., 72.), Vékony, Szanyi, László D. - Terbe, Godzsajev (Török, 57.) - Szökrönyös D. (János N., 78.), Ekker, Szabó B. (Gránicz, 57.) - Csörgő (Lőrincz B., 72.). Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Gólszerzők: Vékony (25.), illetve Major (61.).

AZ FC Nagykanizsa csapatkapitánya, Ekker Milán ezúttal támadóként játszott és volt is helyzete.

Fotó: Szakony Attila

Két alapember esett ki a listavezető FC Nagykanizsa együtteséből, hiszen Lakatos Csaba és Kovalovszki Máté sem állt Gabala Krisztián vezetőedző rendelkezésére. Noha a Siófok elleni találkozó már a bajnokság második körének nyitányát (16. forduló) jelentette, kvázi a "tavaszt", de szó sem volt tavaszi hangulatról. Igazi, hamisítatlan őszi idő fogadta a csapatokat, és a kilátogató nézőket. Hűvös, nyirkos, szürke időben kezdődött a mérkőzés, az a találkozó, melynek első felvonását, vagyis a bajnoki nyitányt még augusztusban Siófokon az FC Nagykanizsa nyerte.

A hiányzók miatt a kanizsai szakvezetés a korábbiakhoz képest szokatlan posztokon szerepeltetett néhány játékost. Ezúttal Vukk és László D. volt a két szélső védő, így Ekker egy sorral feljebb játszhatott, ami biztosan nem jelentett újdonságot az FC Nagykanizsa csapatkapitányának, hiszen Ekker Milán támadóként kezdte pályafutását a ZTE FC-ben és az NB II-ben is játszott. A várakozásoknak megfelelően a dél-zalaiak azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést. Túlzottan kinyílni viszont nem volt tanácsos, hiszen a Siófok veszélyesen kontrázott. Csapatukban olyan rutinos játékosok is a pályán voltak, mint Polényi Gábor, vagy Horváth Attila, márpedig a rutin sokat jelent. Fel is jött a Balaton-parti együttes, de aztán jött az első gól. Amit a 25. percben Vékony Viktor szerzett, amikor egy bal oldali szögletvariációt követően László Dávid beadása után fejelt a védő a Siófok kapujába. Az FC Nagykanizsa tehát megszerezte a vezetést, s akár megszerezhette volna a második találatát is, hiszen ehhez megvoltak a helyzetei.

A második félidő helyzetekkel indult, ebből kettő két nagy hazai lehetőség volt, de kimaradtak. Zalai szempontból nagy kár volt ez, hiszen a 61. percben egy kiugrás után Major egyenlített. Kezdődhetett minden "elölről", legalábbis az eredményt illetően. Az FC Nagykanizsa előnye hiába négy pont, egy győzelemmel biztosíthatta volna már most be, hogy a téli szünetre az élen is maradjon. A kanizsaiak cserékkel frissítettek. Érkezett a cserespecialista János Norbert is, aki a kanizsai házi gólkirály és mind a hét találatát csereként szerezte. Ahogy teltek a percek, úgy kerültek egyre közelebb a döntetlenhez a csapatok.