Az úszók Kaposváron zajló XX. rövidpályás országos bajnokságán a Zalaco ZÚK 16 éves tehetsége, és klubtársa, Nett Vivien is a legerősebb futamban indult a női 1500 méteres gyorsúszásban. A mezőnyben olimpikonok és világversenyek szereplői is voltak, s még az ob előtt Nagy Napsugár lapunknak úgy nyilatkozott, hogy szeretne rövidpályás világbajnoki szintet úszni, hogy indulhasson a decemberi budapesti vb-n. A szint végül nem jött össze Nagy Napsugár számára, ami viszont egyáltalán nem csalódás, hiszen a múlt héten még Bahreinben versenyzett, így a sok utazás miatt talán nem is lehetett elvárás most a szint megúszása. Nagy Napsugár végül ötödik lett 16:27,71 perces idővel, Nett Vivien pedig a 8. helyen ért célba (16:48,02).

Viszont a győzelem sorsáról nem született döntés, illetve igen, de holtversenyben. A két olimpikon, Jack Vivien és Késely Ajna abszolút egyszerre érintette meg a falat, ami befutó ritkán van úszásban, mindketten 16:03,83-as időt úsztak, így holtversenyben végeztek az első helyen.