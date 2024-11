Az idén igazán kijött a lépés Dancs Lorának, aki bő egy hónappal ezelőtt Japánban, a JKA világbajnokságon is tagja volt a magyar csapatnak és szerzett egy bronzérmet a karate őshazájában. A Japán Út Harcművészeti SE kiválóságának az úti célja most Portugália volt, a European Shotokan Karate-do Association (ESKA) kontinensvetélkedője és az Ibériai-félszigetről sem tért haza üres kézzel Dancs Lora. Az Ippon shobu Európa-bajnokság következett és az egerszegi kiválóság most is remekelt.

Fotó: ZH

A kadett korosztályban a 17 esztendős Dancs Lora küzdelemben (kumite) bronzérmet szerzett, csapat formagyakorlatban pedig (kata) az ötödik helyen végzett társaival. És itt nem állt meg, hiszen a junior korosztályba (18-21 év) is nevezték a magyar csapat vezetői. Az idősebbek között is megállta a helyét Dancs Lora, küzdelemben ezüstérmes lett. Jutott még egy érem számára, ugyanis a felnőtt női csapatban (Szalai Rebeka, Takács Csenge, Dancs Lora) formagyakorlatban bronzérmet vehettek át. Milyen érdekes, hiszen két egerszegi karatés is csapattag volt, ugyanis Szalai Rebeka szintén a Japán Út Harcművészeti SE tagjaként szerezte első sikereit, aki már fővárosi klubban sportol.