Csíkos Luca Keszthelyen született, édesapja, Csíkos László a Balaton-parti településen edzőként ismert szakember. Az ő irányításával kezdett el foglalkozni a kézilabdával. Csíkos Luca serdülőként Hévízen, Vonyarcvashegyen és Marcaliban játszott, majd a Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosaként lett első osztályú, junior világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnok. Ott többek közt Bohus Bea, Hajdú János, ifj. Kiss Szilárd és Siti Bea volt az edzője.

Csíkos Luca és a magyar női válogatott, amely megnyerte az Eb előtti felkészülési tornát

Fotó: Kovács Tamás/Nemzeti Sport

Csíkos Luca bemutatkozott

Nyáron igazolt Vácra, ahol hamar a csapat vezéregyénisége és első számú gólgyárosa lett. Ott a legendás egykori szövetségi kapitány, Németh András segíti képzését, edzője pedig Horváth Roland lett. Csíkos Luca aztán vasárnap este Tatabányán az Ukrajna elleni mérkőzésen debütált a felnőtt magyar válogatottban. A 16. percben támadásokhoz küldte pályára Golovin szövetségi kapitány, a 20., 21. és a 25. percben pedig jöttek a gólok is, közben kiosztott gólpasszt és kiharcolt hetest is. Fordulás után még nagyobb szerepet kapott a pályán, hiszen a 8. perctől végig játszott és már hármas poszton védekezett is. Jól sikerült tehát a bemutatkozás, hiszen 5 góljával az egyik legeredményesebb játékos volt. A lelátón pedig családja „pacsizással” köszöntötte a jó megmozdulásit, a válogatott szurkoló tábora pedig hamar ünnepelhette. Következhet a folytatás, hiszen kedden Debrecenbe utazik a válogatott és csütörtöktől várhatóan legalább hét meccset játszanak az Európa-bajnokságon.

Kézilabdás családba született

Ahogy említettük, Csíkos Luca kézilabdás családba született, szülei is játékosok voltak. Édesapja egykoron a Keszthelyi Georgikon szélsője, majd edzője. Az ő irányításával lett bajnok és jutott NB I/ B osztályba a Hévíz női csapata, és napjainkban is utánpótlás edzője például Luca húgának. Luca nővére, Judit is magyar válogatottságig vitte. Csíkos Luca a sportág történetében a harmadik keszthelyi születésű kézilabdázó, aki helyet követelt magának a legjobbak között. Lelkesné Tomann Rozália, akiről hamarosan az átadásra kerülő hévízi sportcsarnok lesz elnevezve, hasonló korban kezdte válogatott karrierjét és 172-ig vitte, s közben olimpiai és világbajnoki érmet szerzett minden idők egyik legjobb magyar irányítója. Fodor Csenge pedig, aki szintén tagja a bő keretnek, ma már a győriekkel Bajnokok Ligája-győztes, junior világbajnok és magyar bajnok. Ők hárman, akik keszthelyi szülöttként kézilabda válogatottságig vitték.